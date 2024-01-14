鄧麗欣孖影帝任達華　野心之作望創佳績

鄧麗欣（Stephy）首次與影帝任達華結下片緣，扮演父女的2人充滿矛盾，雙方又愛又恨，絶對大考演技。而今次Stephy為角色主動增肥，可謂誠意十足。

Stephy早前到日本旅行充電，途中破戒狂食，返港後即投入新片拍攝，更於社交平台「劇透」寫道：「今次的角色我自己希望肥少少，圓潤一點感覺比較切合角色！」據悉，Stephy加入影壇約13年，終於等到機會，與好戲之人任達華交手，2人擔演的溫情片《紅豆》日前已低調開鏡，更連開數個大夜班趕戲，難怪靚女日前獲得1天小休，都忙不迭地「報喜」。

傳達香港精神

今次Stephy於戲中將扮演九龍城一間以售買紅豆沙馳名的糖水舖太子女，原本正在追夢的她被「爸爸」任達華要求放棄理想，返回糖水舖幫手，父女之間因而產生激烈矛盾，及後2人與Stephy「細佬」魏浚笙（Jeffery）攜手打拼，可惜遇上環境轉變令生意風光不再，一家3口為保「家園」竭盡全力，藉此帶出香港人不屈不撓的精神。電影公司更碌盡人情咭，邀來一眾好戲班底包括龔慈恩、馮素波及方平等參與演出，令人期待。

有指《紅》片是當年同樣由任達華主演的《歲月神偷》的延續篇。2010年《歲》片於柏林影展新生代單元兒童組別，勇奪「最佳電影水晶熊奬」，當時仍是新人的李治廷因此突然爆紅，而任達華更憑此獲得「金像奬」影帝，難怪今次台前幕後信心滿滿，希望《紅》片能維持佳績。記者與任達華取得聯絡，他只簡單回覆：「依家日夜都開緊工，我演一個專業嘅糖水師傅囉。」