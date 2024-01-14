星玄｜李佳芯遭無綫冷落　26字透心聲成離巢預告？

今日係1月14日，農曆十二月初四，宜立約、交易、祭祀。是日幸運星係射手座，運氣好得令別人羨慕，宜多做有意義的事。講起射手座嘅靚女，可以第一時間，會諗起女神李佳芯。早前佢就開聲透露，同無綫合約即將完結，未同公司傾好合約條件，更表示做演員好被動。

離巢一事喺幾個月內鬧得沸沸揚揚，日前Ali更喺社交網發表以「倒數」題一段心聲，透露咗對新一年嘅想法及動向，有唔少網民將此話捕風捉影，解讀為佢嘅離巢預告。對於2024年，佢就留言︰「近幾年的倒數都是靜靜的、輕輕的帶過 生怕被牽起甚麼似的。二三年，說不上好也沒有想像的差，當一覺醒來好的壞的都變二三事。二四年，沒剩多久，如果餘下是一種累積，但願幸運依舊 不必倒數。」網民對此紛紛支持佢離巢，無謂蹉跎。以佢視后嘅名聲，喺出面大把世界，不過相信Ali做咩決定，一班粉絲都會撐你。

是日最旺生肖係兔，多向伴侶獻殷勤，感情關係會更牢固。「宇宙最強」甄子丹就係屬兔，衝出國際嘅佢，雖然周圍飛開戲，但都冇冷落太太汪詩詩。仲趁上年適逢結婚20周年，同太太喺意大利補辦婚禮，彌補返當年嘅簡單儀式。子丹就話呢個婚禮前後籌備10個月，咁用心！老婆一定Sweet到爆，難怪兩公婆咁多年，打風都打唔甩。