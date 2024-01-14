娛圈單打︱小子老化變阿叔　終於安定謀幸福

1997年出道的日本二人男團「KinKi Kids」（近畿小子），44歲成員堂本剛近日喜傳婚訊，跟女團「桃色四葉草」29歲隊長百田夏菜子閃婚，消息震驚藝能界。二人共同發表聲明，表示日本和世界正面對困難，「我們會珍惜每一天，祈願大家的心靈平安」。

婚訊之所以令外界震驚，皆因這對夫妻一直做足保密工夫，從來無人發現他們撻着拍拖。粉絲事後孔明，指夏菜子曾多次參加KinKi Kids主持的節目《新堂本兄弟》；而堂本剛亦曾在2016年，為老婆所屬女團創作《桃色空》一曲，夏菜子其後透露，趁錄影拍攝空檔跟堂本剛邀歌，證明兩人早就眉來眼去，情根早種。

堂本剛新年伊始即成為老襯，說實在也很正路，人屆中年，成家立室正是時候。他14歲加入尊尼事務所，18歲正式跟堂本光一拍檔出道，歷年來緋聞女友多不勝數，由素人到知名女星都有，包括山口紗彌加、深田恭子、橋本環奈等。最後情傾小15歲嬌妻，反映男人不管到了甚麼年紀，最愛還是後生女！

有一定年紀的香港觀眾，必定記得他主演的《金田一少年事件簿》，可謂一代經典日劇。堂本剛雖然個子不高，但當年確是翩翩美少年，跟女主角友坂理惠超級合襯。友坂星途無以為繼，堂本剛則繼續燦爛，直到2017年忽然突發性失聰，幸好休養數月大步檻過。

隨着年歲漸長，堂本剛近年被指老化嚴重，反而拍檔堂本光一仍然Keep到，去年被爆跟女星佐藤惠交往，不知何時到他傳出好消息？