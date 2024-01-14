活得比你好鐵證　張天穎失戀後有獎攞

歌手張天穎（Jaime）自與男圑成員P1X3L成員吳啟洋（Phoebus）分手後，全力發展演藝事業，偕4位同來自陳輝陽 x 女聲合唱圑的成員陳樂頤（Georgina）、潘釗彤（Chiutung）、李凱翹（Kay）及黃健怡（Winky）組成女圑Beanies繼續追夢，成軍1年終獲肯定於《叱咤頒獎禮》上獲「生力軍組合」金獎。

日前5位成員齊接受訪問時，指女圑成軍1周年，在沒有大唱片公司支持下，雖然音樂路不易行，但憑對歌唱的熱誠，令她們勇敢地走下去，而最令人感鼓舞是歌曲大受歡迎，第一首歌曲《公主抱》就吸納了不少粉絲，再推出的新歌《十二變》則是Beanies的成長心路歷程。

Jaime說：「《十二變》呢首歌就話我哋呢年嘅成長同變化，我就諗不如拍個Volg講我哋嘅生活點滴，拍吓無聊或搞笑嘢，又喊又笑嘅片段，再依順次序整條片出街，我哋冇化妝都照出鏡，（唔怕影響靚女形象？）咁我哋係賣聲音，睇番都覺得幾好笑。」Winky亦和議，Georgina就認同：「咁拍先夠真誠。」

Winky續謂5女於5年前結緣，Georgina表示當初齊在合唱圑時，因各自唱高中低音，所以未算熟落，直至近1、2年，發現有相同話題，就組圑齊踏上音樂路。5位成員因齊去旅行及到台灣拍《最佳女圑》MV而自揭私隱，如Georgina有起床就掹眉，且不愛吹頭，就算濕髮也照睡覺，令其他成員傻了眼。

Chiutung最難忘台灣之行，各圑友輪流病：「我同Georgina一齊中咗甲型流感，病到入咗台灣急症室。」Georgina自言當時發燒至攝氏40度，幸好有隊友照顧。Winky續說：「之後我同Kay返咗香港就病埋，（邊個病毒源頭？）可能係Jaime。」Jaime則稱病也頂硬上搭飛機，直至拍完MV後就徹底「打敗仗」，之後就輪到Georgina作病，Jaime即向隊友道歉：「Sorry呀，要做嘢連口罩都冇得戴。」但Chiutung不嬲Jaime「播病毒」還讚她意志力強勁：「佢好犀利，病住都唱咗一個騷。」

談及Jaime早前和Phoebus分手，Winky亦謂和Jaime同期失戀，覺得回復單身非壞事，Jaime笑言：「可以攬住一齊喊。」問到Jaime可擔心跟Phoebus同場，其他成員跟Jaime說：「我哋會陪住你呀。」令Jaime大為感動，還笑住說：「仲未試過撞到喎，我諗佢唔會過嚟打我啩。」