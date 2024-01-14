【心理測驗】測測你的自信

你認為自己是一個自信的人嗎？和別人的交流中，你傾向做輸出者還是接收者？當你說出某句話的時候，你會思前想後，再三給自己做好心理准備才說得出口這句話嗎？還是你能毫無顧忌的開口？你是屬於哪一種類型？以下帶來日網Shinri的心理測驗，憑直覺答題，就可以精準測出你的自信程度，快來試試吧！

【問題】在空白的畫紙上下第一筆，你會先用甚麼顏色？

A.綠色

B.淺藍色

C.紅色

D.黃色

【答案分析】

A.選擇 「綠色」的你，自信值為10%。

你似乎經常失去表達自我的恰當時機，因為你想太多了，即使你對某件事不認可，你也很少當場表態。你常常會想，如果你在這裏說這樣的話，別人會怎麼想；你做的這件事別人會怎能看。甚至聊天結束後，你可能不停地回顧剛剛自己的哪句話不對，應該要這樣訕才好上一陣子。

B.選擇 「淺藍色」 的你，自信值為40%。

你有點選擇性自信，只要在被需要展現自信的一面時，你才會表現得激情澎湃、滔滔不絕，例如需要在大庭廣眾下演講。基本上，你的自信是謙虛的，但當有人問你意見時，你會盡力回答。

C.選擇 「紅色 」的你，自信值為100% 。

你傾向於在思考之前就說出自己的想法，正因為如此，你可能會經常後悔誣襬的太多。你不善於傾聽別人的意見，可能會被自己的故事沖昏頭。不過，一定會有很多人想聽聽你清晰而誠實的意見。

D.選擇 「黃色 」的你，自信值為70%。

你是自信但不自傲的，你能以溫和的方式可靠地傳達自己的意見。你有良好的溝通技巧，會先傾聽對方的意見，因此能與對方建立愉快的關係。每個人都很佩服你有自我意識，能夠堅持並清楚傳達自己的想法。