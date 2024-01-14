白鴿眼，我以為只在螢幕上出現。不是我對人有信心，而是我無法相信人可以做到如此低裝。

正常來說，除非到達憎恨的地步，否則，我們仍然用舉10千克啞鈴的力，去擠出5毫米的微笑。不是我們怕了對方，只不過是我們對自己有要求，道不同雖不相為謀，亦不用做到出面，影響自己的形象。

但最近，我就遇到一個雙眼比白鴿更開的人。這個人，一開始時對我很友善，說欣賞我、要幫我甚麼甚麼的，儘管身邊人已勸我三思。終於，對方說要幫的甚麼甚麼殺到埋身，綜合各方意見，我決定跟對方開價，就搏他是真誠，我亦已打算，假如他真誠，我真的可以分文不收。

想不到，比正常便宜一半的價錢一出，對方馬上視我為透明，見面時不瞅不睬，訊息不回覆。原來，他所謂的幫，是要我幫他免費做事。

自此，我開始留意對方的一舉一動，發現他對着出身背景富貴、專業人士、有錢人特別尊重，但當遇到平民百姓、平凡之輩，他馬上擺出高人一等的姿態。

這讓我慨嘆：實在做得太難看。怪不得，一直以來，別人評論他的話這麼難聽。

真正的尊重，不應受對方的背景影響。如果因為背景、和期望從中得到利益而去尊重，這叫奉承和白鴿眼。不過，自私自利的人眼裏只有自己，他對認為平凡的人視而不見，只是白鴿眼裝出來的高傲，但他不知道的是：大家已對他見而不視。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情專欄作家、節目廚師、廚藝導師、暢銷書作家。

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