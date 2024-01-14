媽咪唔易做！陳自瑤自爆拍劇拍到嘔血

藝人陳自瑤（YoYo）近年成為帶貨女郎，亮眼成績更係凸顯出佢喺內地人氣驚人。而不時透過社交網同粉絲分享生活、工作點滴嘅佢，日前亦喺社交網分享自己出道逾20年間，最鍾意嘅角色竟然係《寶寶大過天》嘅葉帆，雖然YoYo憑呢個角色喺2021年勇奪「最佳女配角」，不過真正令佢難忘嘅係拍攝一場嘔吐戲時，突然當場嘔血，真係嚇親現場所有人呀！

出道逾20年，有「TVB最索人妻」美名嘅YoYo，雖然拍過唔少劇集，但就唯獨對《寶寶大過天》嘅葉帆情有獨鍾：「因為我除了很喜歡我這個角色的演繹，或者是它的劇情之外，對我來說還是特別有意義的，因為這個角色讓我拿到了最佳女配角。所以對我來說，除了喜歡之外，還有一個更加深層次的意義吧。」

而劇中YoYo飾演嘅葉帆，因未能為老公生BB受盡奶奶冷言冷語對待，最後選擇人工受孕，而喺一場孕吐戲份中，YoYo更意外嘔血：「因為我想有孩子，然後我要在我的肚子上面打（排卵）針，打那個針會有反應會吐，沒那麼多東西吐出來，你要吃一點餅乾呀加一些水去演，然後我就很誇張地在吃，趕時間嘛，然後喝點水就演繹吐的那場戲，但是吐出來有血，然後大家驚呆了，怎麼會吐出來有血呢？因為那個餅乾太硬了，我咬得太快了，弄破了我的嘴巴，我自己也嚇壞了。」