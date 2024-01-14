復古風潮　重拾懷舊滋味

百萬富翁意大利粉：醬汁以牛油、車厘茄、歐芹、伏特加等製作，表面鋪滿煙三文魚和魚子醬，是1960年代奢華的象徵。（胡振文攝）

俗語話「古老當時興」，在潮流界，每隔一段時間，總會有個循環的復古風潮，其實飲食界都一樣。坊間除有本地懷舊小食和中式手工菜外，這次帶大家走訪懷舊意菜館及復古風美式扒房，品嘗昔日的經典滋味。

歷經半世紀意菜

香港60至70年代時經濟開始起飛，各方面急速發展，餐飲業亦百花齊放。尖沙咀意大利餐廳La Taverna於1969年開業，至今已屹立超過半個世紀。餐廳早前經過翻新，除加設熟食櫃台和室外休閒用餐區外，基本上大部分都保留了傳統的意式風格裝潢。主用餐區內有意式矮拱門、天花垂吊數百個意大利紅酒酒瓶、牆上放置各式餐具、畫作和照片作裝飾；近大門口的過百年收銀機更是鎮店之寶，整個環境配一室意大利家品，恍如穿越時空。多年來，餐廳吸引了不少國際知名人士光顧，羅渣摩亞、麥當娜和梅艷芳等，連李小龍也曾於餐廳取景拍電影，可謂星光熠熠。

總廚Sergio Landi指餐廳主打家庭式意菜，菜式多以人手製作，以及以多人分享為主，碟碟分量十足，擺盤亦偏向隨心簡約。大廚沿用餐廳多年來的傳統菜譜，又或以當時環境作靈感設計的菜式，讓大家品嘗到經典意式滋味。

富代表性的招牌菜是百萬富翁意大利粉配魚子醬，用上1960年代被視為奢華的煙三文魚、伏特加醬和魚子醬3款食材製作，在當時被認為是高級菜式。另一道芝士輪卡邦尼黑松露意粉，堅持不加忌廉和牛油煮醬汁，配風乾豬面頰肉，上桌前還放入巨型芝士內拌勻，「芝」香十足。

風光如畫的那不勒斯，有很多傳統菜式，香辣意式芝士肉丸正是其一。大廚指肉丸以前是窮人食譜，菜譜多在免治肉內加入麵包粒以增加口感及飽肚感，再配新鮮番茄製作的醬汁，滿滿口感。主菜有龍蝦汁瘋狂水煮海鱸魚，菜名夠晒特別，究竟煮法如何瘋狂？大廚笑言只是從菜名直譯，做法並不瘋狂，這道那不勒斯著名的漁夫料理，鮮魚配意式龍蝦番茄汁，鮮嫩美味，與意大利葡萄酒品嘗，最能感受海洋鮮味。

懷舊紐約餐館

父母輩多在他們年少時遇到特別節日或慶祝活動，會儲定錢去上館子，尤以扒房最為奢侈。中環新開的美式扒房New York Cut，以父母輩一代的懷舊紐約餐館作基調，加入玩味的裝飾品，好似主用餐區不同角落掛上瑪麗蓮夢露的照片，又有以美金創作的藝術品等，讓人聯想到紙醉金迷的紐約大都會。行政總廚Ken Kwok指傳統美式扒房以家庭分享為主，牛扒或其他菜式都特別大份，至於牛扒主要是肉眼、西冷和菲力等部位，選擇不算多。

美式扒房必備的USDA Prime連骨牛扒，油脂豐富且肉味較濃；另一款是美國Prime牛柳，脂肪少而入口軟腍，傳統配蛋黃、牛油加龍萵等製作的Bearnaise醬汁，或是經典紅酒牛肉汁，還有一款常見的阿根廷青醬，以大量香草和橄欖油等調製，配嚼勁十足的阿根廷肉眼，相得益彰。

餐廳在保留經典牛扒部位和醬汁時，還與時並進，引入來自日本、韓國、意大利、西班牙和英國的靚牛扒，同時亦預備多款創意醬汁搭配，以滿足各位「牛」迷。

牛扒以外，扒房亦有款經典菜式，經大廚微調後更令人回味。油潤的牛骨髓傳統是配農夫包，這裏改用香脆多士加漬洋葱添加口感。另一款經典的雞尾酒蝦，傳統是配辣椒仔、檸檬和茄汁混合的醬汁，餐廳還加點莎莎醬來搭配，味道更清新。甜品的話，不能錯過的有經典的布朗尼配牛奶雪糕，餐廳特別為客人打造減糖版，再加上夢露造型的雪糕，食得更開心。