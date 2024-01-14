李龍基澄清七個物業沒轉名　未婚妻Chris冇諗過悔婚

73歲李龍基（基哥）認愛年輕36年的未婚妻王青霞（Chris）後，這段「爺孫戀」不被外界看好引起熱議。甚至有指女方當李龍基為「提款基」。不少網民替李龍基感到不值。早前，Chris搭小巴時竟然當眾遇襲受傷，當時對方大聲喝罵：「賤人！嘔返基哥嗰七層樓出嚟！」事態嚴重兼為人身安全着想，基哥不想事件發酵終開腔指：「我從來冇講過話我將七層樓俾咗佢。」

事緣有一名疑是李龍基哥的擁護者，誤信了「基哥將七層物業過戶Chris」的消息，公然向Chris施襲，李龍基表示：「有人推到佢仆喺度」Chris憶述當時自己坐小巴，一名外表粗獷的男士趁她下車時一腳踩在她小腿、伸她向前，雖然當日天氣凍，她身穿厚衫，但亦跌到周身傷，包括：臉部、膊頭、腰、腳等都是瘀痕。由於施襲者表示：「賤人，嘔返七層樓出嚟，唔好再呃李龍基。」所以不是「點錯相」而是有備而來。可惜對方逃逸令她難以追究。事件令Chris蒙上心理陰影，李龍基不准她單獨出街，盡量在人多的地方活動。

由於坊間太多不實傳聞，李龍基公開五點澄清，首先強調未有將物業業權轉讓Chris，他更強調Chris冇呃自己錢，他說：「我事實係以前買咗好多樓，但係因為我要同佢喺埋一齊，我同我前妻離婚，我將所有嘢畀晒佢（前妻），所有樓、車位，全部過戶，可能有呢啲小小嘅淵源出咗嚟，啲人以為佢收咗七層樓。」他表示原本費事但近日發生的事令他要開腔澄清一下：「再係咁落去，分分鐘有啲比較激烈嘅粉絲，唔知會做乜嘢。」

有指Chris家境不俗，家族在佛山有間大工廠，他表示：「佢父親有一段時間好反對我哋，直情同佢講，你返嚟啦，我畀返幾個股份你，買架$100萬嘅Tesla畀你，你返嚟啦，離開佢，但佢都不為所動。到而家到佢屋企完全接受我哋，好，既然你愛得咁深，由得你，咁點解需要呃我嘅錢？分分鐘我呃佢嘅錢！佢自己有兩層⋯⋯」Chris;甫充自己都有物業，當中包括一層1,800多呎，一層1,500多呎的單位。

第二點，李龍基否認女友曾在在東莞做坐枱小姐，Chris也補充自己自小學琴、學畫畫、寫書法，表示原生家庭條件相當優厚，更提供學費單、學揸飛機，指自己單是學費都超過$40萬美金。李龍基又否認畫功了得的女友被屈電腦作畫。

另外，有報道指子女向傳媒控訴李龍基被呃錢，李龍基強調根本自己的仔女幾乎從未在媒體曝光，又指自己的子孫實質相處融洽，不時食飯見面。最後一點要澄，2人原定於23年年尾結婚，不過由於Chris家中有白事不得不按照傳統及家人意願，把婚事延期，100天內不得辦喜事，卻被說成是「七層樓到手就悔婚」，她直指從未諗過悔婚。

李龍基明白老夫少妻惹人關注，談講到婚期則尚未定好，稍後會去美國籌備，Chris表示：「我哋只係簽紙。」基哥續道：「想畀返個名佢，等佢同屋企人交代，我唔係玩你個女，我係好認真咁做你女婿，希望外父第日將家產交返畀你女婿。」