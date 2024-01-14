Tiger執導MIRROR演唱會短片　強大魅力連姜濤都被吸引

明天（15日）男團MIRROR的《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024香港站》將展開一連16場的演出，12子正密鑼緊鼓綵排當中，早前他們拍攝演唱會短片，該影片由成員邱傲然（Tiger）執導。短片講述MIRROR正在開會，每人手拿著信封，在抽選誰負責下一個任務，結果最終抽中了Tiger。這次是Tiger繼團歌《破鏡》MV及鮮浪潮短片《是日精選》後，再次手執導演筒，Tiger說：「演唱會監製細榮好好，知道我喜歡拍嘢，好冒險將拍攝任務交託畀我，我都希望成品唔會令佢失望、冇令咁多位兄弟失望，但So Far我都有信心嘅。有機會想做多啲拍攝工作，幕前幕後做多啲學多啲。」

Tiger在現場指揮調動，各人都有不同感想，其中邱士縉（Stanley）道：「虎導一向快狠準，係我哋所有幕前非常希望導演做到嘅模樣，佢已經達到咗，我已經諗唔到佢可以點樣進步。」柳應廷（Jer）也十分認同：「虎導都係幕前，所以今次好多嘢都好快，同埋好威風，領導晒台前幕後，所有嘢都好精準。」楊樂文（Lokman）表示：「佢冇乜多餘說話，一嚟就詳細講解，大家即時清楚明白，好快就搞掂，同埋佢好Firm，不蹉跎，有就有冇就冇，一Take就一Take，係幾正。」

另外幾位隊員都高度讚賞Tiger的表現，王智德（Alton）用了「爽」字形容這次拍攝：「佢好爽手，好清楚自己要乜，指引又好清晰，一句到位。」姜濤則大讚Tiger帥氣，說：「佢着住白色恤衫，做導演嘅時候好有魅力，我頭先都係咁話佢真係幾靚仔。」Alton爆姜濤指Tiger這一面可以吸引好多女仔，姜濤笑言自己都被吸引了：「頭先都畀佢吸引咗，嘩！佢好Focus，認真嘅男人好有魅力。」盧瀚霆（Anson Lo）也窺探出Tiger當導演時的另一面，說：「虎導好少大笑，通常都係做嘢Mode，板起一個好Cool好有氣場嘅導演感覺。」呂爵安（Edan）也看到Tiger當幕後的才能，讚他有領導才能：「好少見到佢呢一面，同我哋溝通又做得好好，清晰指示。」陳瑞輝（Frankie）和江𤒹生（AK）曾參與《是日精選》演出，Frankie覺得比起上次，Tiger淡定得多，看到他成長。AK讚Tiger拍得精準，一兩個Shot就搞掂，好知道自己想要甚麼，而且最緊要準時收工，他同意覺得Tiger大個仔：「由《破鏡》第一次做戰戰兢兢，要問好多人嘅意見，到依家好有氣場，可以控制好多嘢了！」陳卓賢（Ian）講笑Tiger很不同，因為頭髮長了，李駿傑（Jeremy）亦笑指Tiger變大隻仔。

近日短片已進行後製，Tiger表示：「暫時睇落都幾滿意，係我想像中想拍嘅畫面，相信嚟緊加埋徐浩幫我哋做埋音樂，得到佢嘅加成，都幾期待條片可以快啲同大家見面。好多謝監製同咁多位兄弟信任，俾我拍到呢條片。」