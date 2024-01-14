台慶頒獎禮紅地氈︱廖倬竩出「陰」招搶鏡　陳庭欣Deep V都輸

《萬千星輝頒獎典禮2023》今晚隆重舉行，一眾女星盛裝出席，誓爭做紅地氈第一美！打頭陣的有一眾最佳主持候選人，其中孖住麥美恩進場的陳庭欣（Toby）超Deep V上陣，胸前有薄紗玩透視效果，若隱若現。但都不及廖倬竩搶鏡，事關現場突然吹起怪風，令其裙擺吹起致走光，出「陰招」引起關注。

打扮好博的廖倬竩受訪時笑指：「好普通啫，個個都係咁着，大家都好悉心打扮，想尊重番個場合。（對自己身材好有信心？）個個身材都好有料，自己已經着得好多布。」

何沛珈以超爆夾胸裙現身紅地氈，露出東西半球，身材突然升cup，造型科幻，她直言好多人不認得她：「工作人員問我係邊位，同埋唔敢望我，可能今日個妝同平時有少少唔同，化妝師化完都話我可塑性好高，（身材可塑性都好高？）之前屋企試過身，係冇呢個效果，因為試身時冇着內衣，可能近排食多咗少少嘢，所以做到呢個效果，嚟之前叫咗碗通粉食，驚瘦得滯件衫會跌，食啲嘢冇咁凍囉！」她表示裙腰間有鋼線，非常穩陣，不擔心走光，問到有否給男友過目時，她笑問邊個是男友，指服裝是她與造型師的決定，原本想找一襲白色裙，後來一齊看中這件裙，十分鍾意，大讚有型：「造型師話如果係ipad胸平胸會仲型，（今日有冇加托？）冇，件衫無得托㗎!」

游嘉欣以全白連衣裙盛裝現身，她自言晚裝不敢太誇張性感：「冇咁大嘅頭，唔好戴咁大頂帽。（今晚係性感低線？）冇話低唔低線，最緊要着出嚟靚，同埋可以襯到造型。」她表示自己走健康性感路線，又指有留意到同場藝人大多打扮性感，有的露出大長腿，有的露玉背，大有看頭，故穿得相對保守的游游笑言希望大家將注意力放在她的外貌上：「我個化妝師都好畀心機幫我化妝。」

吳幸美及區永權一同現身紅地氈，兩位分別獲提名為「最佳女主持」及「最佳男主持」。

吳幸美今晚以一身吊帶閃片長裙亮相，大騷心口白滑肌膚，配以耀眼閃鑽耳環，可見吳幸美悉心打扮。吳幸美獲提名心情大好，在紅地氈笑到見牙唔見眼。惟不知是否化妝化得太行，近鏡放大其臉部後，竟見吳幸美臉上反光，面容到極僵硬變「膠樣」，近睇極奇怪。