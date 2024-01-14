馮寶寶返港即睇梁非同粵劇　汪明荃激讚耳目一新

粵劇新《梁祝》昨晚開始一連兩晚假西九戲曲中心大劇院重演，全場爆滿。該劇去年8月已曾公演過3場，相隔5個月後再次捲土重來，適逢馮寶寶返港，得悉昔日曾合作過的花旦吳美英為此劇擔任藝術總監，故特意前來捧場，席間巧遇汪明荃，二人多年前曾於電視劇《楊門女將》合演母子，今次重遇額外高興。

兩人最終睇足全場，更大讚新《梁祝》有創意有新意。馮寶寶表示：「我人在檳城，但去年已經有香港嘅朋友話畀我知《梁祝》好睇，果然名不虛傳，特別覺得震撼係化蝶嗰幕，好浪漫同埋投影好靚，好似有好多螢火蟲咁。」一向要求高的汪明荃亦認同：「《梁祝》過去有好多個版本，但今次呢個好有新意，兩位主角亦好落力，真情流露。今次用咗唔少新元素，化蝶一幕很多蝴蝶由舞台飛出來，耳目一新。」

原來年紀輕輕的女主角梁非同是馮寶寶的超級粉絲，當得悉偶像前來欣賞自己的演出，即既緊張又興奮，更於網上平台搜羅到一本對方演出歷程珍藏本，如數家珍說出馮寶寶過往的演出，馮寶寶聞言即謂：「我活到依家，就係等你呢位小粉絲喇。」

而身為班主的彭美施感謝各方好友及戲迷們的支持，一向求新求變的她，重演除了再將內容節奏緊湊，加強特技CG效果外，今次更邀得吳美英幫手，將梁祝的癡心癡情凄美，推上更高層次。吳美英大讚兩位主角梁兆明及梁非同演繹淋漓盡致，而當梁兆明希望新《梁祝》可以繼續重演時，彭美施即許下承諾：「我應承你，一定會有第3度重演，係全新《梁祝》，新新《梁祝》。」更不排除「衝出香港」的可能。