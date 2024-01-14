《中年好聲音》劉智衛出歌　最想同陳奕迅合作

《中年好聲音》劉智衛（Sam）今日（14日）舉行新歌《Silly Bird》發布會，一眾《中年好聲音》的學員及老師韋綺姍（Rita）亦有到場支持。

Sam自言新歌《Silly Bird》 在2011年已經誕生，中途還曾經讓衛蘭聽過，不過事隔久遠，Sam表示已經忘記了當初衛蘭聽到曲後給了甚麼評價：「我淨係記得當時佢聽完都好開心，同埋呢首歌我寫完之後擺低咗一陣，因為嗰陣時候仲有啲嘢未寫完，我就等呢個靈感，等到依家終於完成。」

Sam亦表示現在是獨立音樂人，沒有簽任何公司，不過如果遇到合適的話會樂意簽約。問到Sam現在的經濟主要來源？他說：「我有教音樂，而且都會幫人做音樂，咁我就將嗰度啲收入，投放部分係音樂創作。」又指最想合作的藝人是陳奕迅，稱在創作這首新歌的時候有參考陳奕迅的《Shall We Talk》。現時單身的Sam稱現在暫時專注於音樂創作，不過緣分來到亦不抗拒：「最緊要係大家要夾，我好鍾意啲大自然陽光嘅（邊位女藝人係符合？）我好鍾意周慧敏。」

作為Sam的老師Rita表示他們是一個大家庭 必需到場支持，另外Rita亦指有教導Sam的廣東話發音：「因為佢係外國大，所以變咗佢嘅廣東話可能會有啲懶音。」問到師徒二人會否考慮合作？Rita表示現在比較想教授音樂為主和北上搵真銀，透露將會北上工作。