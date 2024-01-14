譚旻萱18歲已被催婚　黃淑蔓望減肥成功

歌手尹光（光B）與女子組合Me& 3位成員黃淑蔓（Feanna）、譚旻萱（Mandy）和連家穎（Vian）今日（14日）出席賀年活動，於台上獻唱歌曲又與粉絲玩遊戲，大會更即場向尹光頒發《民間最受歡迎男歌手獎》，吸引大批歌迷到場支持。眾人於台上被問到過年難忘事，Mandy表示由18歲開始，每逢過年皆被親戚催婚；Feanna就表示家中傳統年三十晚一家人必定會一起過，會一起吃餃子：「其中一隻入面會有粒開心果，食中嗰個代表今年行好運。」至於Vian則笑指曾因太興奮，與家人碰杯時碰爆杯。

談到早前於叱咤頒獎禮未有獲獎更坐了一整晚，尹光大方表示：「當晚好開心可以聽到咁多歌，得與失好閒，冇失望，我根本都冇預備攞獎，不過我估佢會叫我唱首歌，點知又唔使我唱咪慳返囉。」他表示期間有與一眾年青一輩交流，包括較熟絡的張敬軒：「軒仔好客氣，話係我讓個獎畀佢。」他表示今日能收到《民間最受歡迎男歌手獎》更開心。問他今年可有打算延續氣勢？他坦言要看自己的精神狀況，會盡量做好自己，公司亦已預備為他出新歌，又揚言只要體能應付到會一直唱下去。

另談到他早前有份表演的慈善騷，被爆出有幕後人員被大會走數，他表示並不知情，因向來由公司處理，自己沒有過問。問他過往有否試過被走數？他指習慣接工作時先收一半酬勞，演出前再收取尾數：「近十幾年就冇畀人走數，但1979年開始唱酒廊嗰陣就經常畀人走數。」

至於Me& 3位成員就直言很希望跟光B前輩光合作，Feanna笑指讀書時同學間會經常唱尹光金曲，更即場亨起對方歌曲，笑爆全場。談到她於台上表示新一年希望減肥成功，她笑指自己向來為食，公司會溫馨提醒她注意身形：「但轉頭又約我食去好嘢。」又即場向公司提議，若能成功減去5公斤，公司便要替她出碟，另她表示今年會推出一首Solo新歌。談到新年願望，Feanna希望新一年有更多工作。Vian就期望新一年能有更多舞台，更希望能拍攝綜藝節目：「希望我哋3個可以一齊飛去海地拍節目。 」至於Mandy則表示正預備下星期跑10公里馬拉松，希望可於1小時10分內完成。

另早前同樣有份為慈善騷表現的她們，表示對「走數」事件不知情，Mandy説：「嗰次係我哋第一次上台，緊張到咩都唔理。（出表演前會問公司收咗錢未？）大家都唔理呢啲嘢，依家攞經驗要緊，如果拍一套大製作電影，就算冇都會去啦。」