容祖兒亂入《聲生不息》獲公主級待遇　被提供揼骨服務

無綫推出音樂節目《聲生不息》第三季壓軸篇《聲生不息 家年華》，歌手陣容相當鼎盛。12位常駐歌手包括孫楠、韓紅、古巨基、陳楚生及王心凌等透過多輪獻唱不同年代金曲，爭奪由現場觀眾票選出來的。

最新一集12位歌手分成男女兩組，「葫蘆七兄弟」及「五朵金花」隊作賽，歌單包括「葫蘆七兄弟」與容祖兒合唱《No Fear In My Heart》、宋亞軒與容祖兒合唱《紀念日》、古巨基、胡彥斌合唱《給給》等等。祖兒與另一歌手韋禮安以新成員身份加入，容祖兒為男組站台，而韋禮安則與「五朵金花」同伍。

期間陳楚生等被派往接祖兒，在她下榻的酒店，手持拉炮於大堂「埋伏」，搞到祖兒步出電梯便滿身紙碎。作為隊中唯一女隊員，祖兒被告知將獲公主級禮遇，她見有機可乘便輕輕說了一句：「昨天睡得不好……」即獲汪蘇瀧及周深提供揼骨服務。而韋禮安則「同人唔同命」，滿帶期待對着鏡頭說︰「聽說今天有兩位四川辣妹來接我，第一次上班就有這樣子服務。」滿心期待步出電梯，只見譚維維及郁可唯兩位四川歌手拉橫額歡迎，現實不似預期，令他有點失落。

祖兒跟宋亞軒合唱時，前者又跳又唱表現非常落力。事後祖兒接受主持何炅訪問即大搞棟篤笑：「我覺得跟小軒那麼搭（襯）主要是年紀，都是18歲。有一天很晚，我們視頻開會，只有小軒是醒着……」令台下觀眾捧腹大笑。