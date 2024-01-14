台慶頒獎禮紅地氈︱新聞女王壓軸！佘詩曼閃爆出場顯視后架勢

《萬千星輝頒獎典禮2023》今晚舉行，大熱劇集《新聞女王》一眾演員壓軸登場，現身紅地氈，角逐最佳女配角的高海寧以一襲紫色露背裝現身，雖然封胸但仍少露線頭增慶。另外，視后大熱人選的李施嬅露出香肩散發韻味，但過現場見她有點沙聲，但未有影響狀態。

視后大熱佘詩曼由北京來澳門，為了等她步上紅地氈，令馬國明、高海寧要接受紅地氈主持訪問超過10分鐘，難得兩人都非常「吹得」，由戰情分析，到未來工作計劃都對答如流，相當厲害，佘詩曼終閃爆出場，氣勢十足，準備再奪視后。

藝人李施嬅今晚(14日)出席無綫《萬千星輝頒獎典禮2023》，自言現在有點發燒，身體不適，未知能否支撐到頒發「最佳劇集」獎:「已經食咗藥，但岩岩從北京返嚟，可能係因為最近太忙，工作太多，所以先病，把聲都差少少。」講到施嬅是「最佳女主角」的大熱人選，施嬅笑指佘詩曼才是大熱，表示自己其實最有信心的是劇集《新聞女王》得「最佳劇集」獎，問到有否信心得「大灣區最喜愛TVB女主角」？李施嬅說：「其實我今晚冇諗過攞獎，只不過想嚟支持下套劇，因為《新聞女王》播出後回響好好。」她又否認要結婚的傳聞，指報道一出就收到多方的祝賀，笑言工作繁忙沒有時間結婚。又指因《新》劇帶來了很多工作機會，所以她都十分感謝劇集，問到是不是已經可以有錢買樓？李施嬅說：「冇咁誇張。」續指二人一齊最重要是信任，不需要一張紙綁住對方，現在會以工作行先。