馬國明蔡思貝　重燃愛火考耐性

無綫新劇《飛常日誌》由馬國明、蔡思貝、高海寧和洪永城擔演，監製陳耀全表示今次馬國明、蔡思貝首次在劇中有感情戲份，又大爆拍攝期間最難忘是郭柏妍突然中暑暈倒。至於陳豪雖然只客串數集，卻是劇中的精神領袖。

《飛常日誌》是一部貼地溫馨的專業職業劇集，將於今日（15日）起晚上八時三十分在翡翠台首播，一共10集，劇集主要講述機場及航空工作人員在機場裏日常遇到的事情。負責監製陳耀全稱今次的劇集場景有九成都是在香港國際機場進行實景拍攝，又表示很榮幸能夠得到香港機場管理局的全力支持，願意借出各種場地甚至一些禁區，讓劇組人員進行為期約3個月的拍攝工作。

洪永城助高海寧爭撫養權

劇集除了描述機場工作人員的職業日常外，演員間亦不乏感情戲，當中馬國明和蔡思貝分別飾演機場中央控制中心值班經理和港灣航空駐機場主管，他們雖然是一對離異夫妻，但仍深愛着對方。洪永城與高海寧則分別飾演機場保安經理及機場客運服務經理，高海寧是一名已離婚、育有一女的單親媽媽，但前夫不時跟她爭奪孩子撫養權，而洪永城鍥而不捨地追求並盡力幫助她。除此之外，馬國明、蔡思貝、高海寧、洪永城及飾演機場飛行區運作經理的徐榮，5人是相識多年的好友，平日在工作上亦會互相幫忙。

今次領銜主演的都是經驗豐富的演員，因此拍攝過程非常順利，監製陳耀全大讚每位演員都相當專業，更特別提到雖然位位都是「老演員」，但馬國明和蔡思貝卻是第一次在劇集組成「CP」，而高海寧、洪永城和徐榮之前沒有緊密合作，陳耀全坦言起初有點擔心：「因為套劇係講佢哋5個人關係好好，起初仲諗唔知馬國明同佢哋Friend唔Friend，直至有一次拍佢哋5個人嘅戲份，放飯嘅時候我聽到佢哋傾偈，嗰個感覺已經同我講咗，佢哋私底下好好。所以有啲場景我唔覺得係演出嚟，而係佢哋5個人本身就好Friend。」

陳耀全監製指劇中演員極具耐性，因為有很多拍攝場景，尤其是禁區，需要提前進入，但入去後又未必可以立刻開始拍攝，有時還需要等待3至4小時才能開工，猶幸每位演員都十分配合：「甚至有一次我哋要開通宵，思貝跟咗我哋入去，其實佢只得一場戲，但就要等4、5個鐘先可以走，佢都OK，甚至做足準備喺度等。」另外，監製找來視帝陳豪客串機場管理局主席一職，稱他為靈魂核心人物，雖然戲份不多，但作為機場的最高層領導人，全劇的工作人員都是按照他的理念去辧事。

劉穎鏇空姐造型冇得輸

劉穎鏇與朱敏瀚分別飾演白朗航空空服員和港灣航空正機長，各自對馬國明及蔡思貝生情愫。劉穎鏇劇中是馬國明的初戀女友，但對男方餘情未了，她得知前男友與蔡思貝離婚後，就刻意調動工作航班，對他展開熱烈追求。至於朱敏瀚經常向飾演蔡思貝妹妹的戴祖儀取經，雖然屢次失敗收場，但從未放棄。監製指劉穎鏇和朱敏瀚穿上空姐和機師制服後，外形簡直「冇得輸」！

郭柏妍翱翔天際 當場暈低

郭柏妍飾演機場中央控制中心實習行政人員，起初是馬國明的助手，後來想成為一位女機師，所以入讀香港國際航空學院，劇中展示了她在模擬駕駛艙學習駕駛飛機知識的場景。監製指印象最深刻的是郭柏妍在拍攝途中突然中暑：「因為嗰日真係好熱，又已經拍咗幾場戲，場戲喺停機坪拍，嗰度係唔可以開遮，驚把遮吹咗落停機坪會影響飛機嘅滑行。」他指當日已讓郭柏妍休息了數次，但弱質纖纖的她還是抵擋不住猛烈太陽，與徐榮對戲中途就暈倒對方身上，嚇得整個劇組人員急急將她抬到陰涼處。另外，監製得知她有特殊專長，故特意安排她於劇中好好發揮。