吳浩康宣布開個人演唱會　地盤工上身危坐高台造勢

為生活放下身段做地盤工的歌手吳浩康（Deep），被網民稱為「職安真漢子」，近日密密在地盤開工養家的他，今日公布喜訊，將在2月24日元宵節水上樂園AQUALAND舉行個人演唱會，早前停工一天為個唱拍攝海報及宣傳片，Deep一身工業風造型亮相，仲出動私伙安全帶拍攝，即使危坐幾層高鐵架亦毫無懼色：「其實冇諗過會發展得咁快，主辦佢哋好錫我，覺得我屬於舞台，所以幫我搞呢次音樂會，我都好多年冇舉行個人騷，今次唔會加太多新Idea，反而想保留歌曲原汁原味。」Deep表示囝囝會入場支持，但不會上台做嘉賓，他說：「唔會搵佢做嘉賓啦！佢仲咁細個，我都擔心佢會走嚟走去，如果唱唱吓突然扭計，我都唔知點算，惟有扮睇佢唔到，否則要抱住唱㗎喇！」一講到囝囝就變慈父，指兒子經常眼定定望着他唱歌。

拍攝當日，Deep要爬上高台拍片唱歌，還落手落腳裝拆欄杆，手法好專業：「其實我都擔心有人誤會我做地盤係宣傳，有啲網民話我唔使做，係行行企企，我都想問吓佢有冇呢啲筍工介紹，不過都唔理得太多啦！明我嘅人自然會明，唔使解釋太多。今次呢個騷會送飛畀啲地盤兄弟睇，因為平時都出生入死，所以想邀請佢哋嚟睇。」他說工友向他提議的全部是大熱歌，答應一定會唱。演唱會暫定一場，他明言不夠喉，盼能加場，與粉絲多交流。提到網民將他與張致恒作比較，他表示有留意：「作為佢嘅兄弟，大部分人比佢呃過嘅嘢，我都比佢呃過㗎喇！但係做朋友就唔會多講，我只想畀佢嘅家庭同成長留番啲空間。」