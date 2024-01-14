飛常日誌︱馬國明領軍合作無間　私底下個個都Friend

無綫新劇《飛常日誌》即將首播，故事圍繞機場每日接連發生的事件。戲中扮演中央控制中心值班經理的馬國明、機場客運服務經理高海寧、機場保安經理（行動）洪永城，以及機場飛行區運作經理徐榮，4人合作無間默契十足，建立了深厚友誼，但原來現實生活中他們一樣Friend過打Band！

徐榮與馬國明及洪永城最為老友，尤其他與馬國明在加入藝訓班時已認識：「識咗20年，大家都鍾意踢波，會成日約埋，反而合作機會就較少，對上一次應該係《紫禁驚雷》，我哋演兩兄弟，都差唔多十幾年冇合作。」談到洪永城，徐榮即表示：「我哋合作過《大帥哥》，同時亦係跑友。所以今次同佢哋合作非常開心，大家都係有經驗嘅演員，好快就磨合到。」

馬國明則笑說：「本身同高海寧好熟，之前都合作拍過幾套劇，佢同我太太湯洛雯又係好好朋友。我同徐榮更加私底下無所不談，至於洪永城本身好多嘢講，好識搞氣氛，佢呢種性格好易交到朋友。」他又透露拍攝氣氛十分愉快：「劇中我哋4個好多時都會有合作，所以好易轉到真感情去劇入面。」今次蔡思貝則扮演其前妻，兩人於年前已於《心理追兇 Mind Hunter》首次作合，今次則首度飾演一對。