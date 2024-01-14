台慶頒獎禮︱新聞女王威盡　馬國明佘詩曼封馬來西亞視帝后

《萬千星輝頒獎典禮》今晚舉行，馬來西亞女神林明楨及胡楓一同頒發馬來西亞的獎項，其中「綜藝及資訊節目」由《隨懿深度行》奪得，「最喜愛TVB劇集」由《隱形戰隊》奪得，至於馬來西亞最喜愛TVB男主角及女主角，則由《新聞女王》的馬國明及佘詩曼勇奪，先拔頭籌！

馬國明奪得馬來西亞最喜愛TVB男主角，他得悉奪獎時即露出天然呆表情，上台後則笑言：「多謝佳哥（《新聞女王》監製鍾澍佳）、多謝Ｍan姐，冇佢套劇唔會咁爆，多謝台前後工作人員。喺TVB咁耐，教咗我唔好忘本，要多謝《隱形戰隊》監製文偉鴻，同埋《破毒強人》監製Marco，去年最高收視3套劇我都有份演，我當贏咗！多謝屋企人，兩個家姐，同埋老婆，佢開心就好，開心旺夫，同埋我有個紀錄無人破到，就係我攞過４屆最受歡迎男角色。」

佘詓曼奪馬來西亞最喜愛TVB女主角，她指自己10年前曾奪此獎，上年到馬來西亞拍戲，都感受到好多歡呼聲同熱情，希望大家有睇香港直播，衷心多謝大家。」

馬來西亞女神林明禎與胡楓一起頒發馬來西亞最喜愛TVB男、女主角以及劇集獎項，兩人甚有喜劇效果，尤其林明禎的廣東話更加笑爆全場，當講到「劇集」時，變了「劇十」，而講《隱形戰隊》時則說《隱形戰嘴》，再加上林明禎全情甜笑再加萌爆招牌甫士，為緊張的頒獎禮帶來不少歡樂。而《新聞女王》插曲、由炎明熹獻唱的《Crystal Clear》則奪得「最佳電視歌曲」。