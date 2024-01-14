台慶頒獎禮︱佘詩曼封大灣區視后　黃宗澤奪視帝

《萬千星輝頒獎典禮2023》今晚隆重舉行，請得視帝羅嘉良及林保怡頒發今年新設的大灣區獎項，其中「大灣區最喜愛TVB綜藝及資訊節目」由《獎門人感謝祭系列》奪得，「大灣區最喜愛TVB劇集」由《新聞女王》大熱奪得，「大灣區最喜愛TVB男主角」由《廉政狙擊》的黃宗澤勇奪，而「大灣區最喜愛TVB女主角」由《新聞女王》的佘詩曼奪得，亦是她今晚第二個視后獎項。

昔日TVB小生兼3劇視帝的羅嘉良與林保怡晚上首次孖住頒發大灣區獎項，之後兩人到後台接受訪問，問二人可有機會合作拍劇？羅嘉良表示要看劇本是否合適，而林保怡則說：「之前大家講起，除咗我同撈家（羅嘉良），仲要搵埋三哥苗僑偉一齊。（想拍咩？）拍『串燒三兄弟』。」不過，二人異口同聲抗拒在冬天開工，林保怡更指早年在嚴寒天氣下拍《金枝慾孽》凍到驚，又要喝凍水避免有霧氣，羅嘉良則說：「當年喺北方拍《岳飛》，着幾厚衫都冇用。」

日前有傳林保怡將返娘家拍《刑偵12》，他被追問時表示：「我上年聽到呢個通知，上個月收到初稿，睇吓劇本適唔適先，未應承嘅，不過我同TVB關係好好，都好大機會，角色係一個好特別嘅執法人員。」問他角色是忠還是奸？是否9成接拍？林保怡都掩咀示意不可透露，但就不斷游說羅嘉良回來拍劇。羅嘉良則透露剛和佘詩曼拍畢《家族榮耀》，他指：「今次同好多熟人合作，拍得好開心。」