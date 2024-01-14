俗語有話，人不可以貌相，有啲人睇落好眉好貌、斯斯文文，實情係非常好色，行為極其猥瑣，而喺日本演藝圈，唔少女仔都係「兩面人」，既有一張人見人愛嘅天使面孔，亦有一副令人心邪嘅魔鬼身材，現年20歲嘅水野瞳就係呢類可愛小惡魔！

可愛到暈

日本寫真界臥虎藏龍，當中有唔少青春玉女係來自樂壇，除咗AKB48呢類大型團體，亦有其他小型組合成員，好似人稱「適乳天使」嘅天羽希純係來自4人女子組合＃2i2，而今日為大家介紹嘅水野瞳，則來自5人組合「Devil ANTHEM.」。

Devil嘅中文意思係惡魔，身為成員嘅水野瞳，自然係小惡魔啦，但就一啲都唔醜惡，反而可愛到暈，身上仲散發住天真活潑嘅陽光氣息。如果要數到瞳妹嘅邪惡之處，可能同佢副身材有關，望落纖巧、白嫩，上圍分量唔細，成日露出事業線，心邪嘅男士見到，絕對會有無限聯想！

向夢想進發

出身於愛知縣嘅水野瞳，自細就好想成為藝能偶像，早年加入以名古屋為根據地嘅女子組合「PREDIANNA」，到咗2018年轉投「Devil ANTHEM.」，成為組合中年紀最輕、亦係最成功嘅一員，事關佢唔止人氣高，仲試過喺知名表演場館東京巨蛋作單飛演出添！講番呢次體驗，水野瞳喺一次訪問中表示又驚又喜，因為事前要經過好多歷練先行到呢一步，佢仲話做人一定要有夢想，等自己可以朝住目標不斷奮鬥喎！近期瞳妹又為自己訂立咗新嘅夢想，就係成為雜誌嘅封面女郎，希望佢可以盡快實現啦！