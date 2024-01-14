台慶頒獎禮︱陳豪靠聲沙擊敗陳展鵬　第2度稱視帝

《萬千星輝頒獎典禮2023》視帝揭盅，賽前呼聲甚高的陳豪憑劇集《破毒強人》的破格演出玩聲沙，揮低陳展鵬勇奪最佳男主角，這是他繼2007年後再稱帝，認真威水。

有份角逐「最佳男主角」獎項的太太，除陳山聰的老婆Apple外，陳展鵬、陳豪、馬國明及蕭正楠的愛妻，包括單文柔、陳茵媺、湯洛雯及黃翠如上台宣布新一屆視帝得主，而未公布賽果，各太太為老公拉票，陳茵媺讚老公陳豪最專業：「佢用沙聲拍咗30集，我聽落都好辛苦同埋有喉嚨痛呀。」湯洛雯則指馬國明：「我老公雖然平日天然呆咁，但佢做奸角時，我都打爆個電視。」單文柔就讚陳展鵬：「我老公型到去北京。」不停表示同意的黃翠如就自認老公蕭正楠得獎機會低，所以：「你哋好心，送（個獎）畀我啦，你哋唔志在。」之後又提議由其他人妻頒獎給自己老公，不過陳茵媺就講錯：「咁冇老公嗰個呢？」湯洛雯更正：「咩冇老公，冇老婆呀？」

當自認最唔緊張的黃翠如揭開得奬的信封時，陳茵媺開心到踎低，之後宣布陳豪相隔16年，憑《破毒強人》再奪視帝獎項，陳豪上台後即攬住比自己激動落淚的太太陳茵媺，陳豪表示《破毒破人》是充滿意外的劇集，多謝幕後人士外，亦公開感謝太太：「因為如果唔係佢將屋企打理得妥妥當當，我係唔能夠全心全意去演戲。」他還多謝家人及粉絲，希望大家繼續支持無綫。

陳豪憑《破毒強人》相隔16年再獲視帝獎，他在後台受訪時表示：「我都唔知道，得到最多提名有28次，現得獎當然開心啦，我成日都話獎項係一種鼓勵囉，過去一年都做得唔錯，好似有人搭一搭你膊頭咁樣。（喺太太手上攞奬係咪特別有意義？）係呀，一嚟佢有參加頒獎禮，二嚟佢又頒獎畀我，佢將我啲眼淚都攞埋出嚟，所以好感動，亦都唔一樣，相信好少人係太太手上攞獎，感覺甜之外又加少少漏。（點慶祝？）我又唔係嗰啲人，有獎當然開心，但我會好似隻牛咁，繼續努力，唔會將件事放到好大，其實咁多年，我都習慣咗呢行點運作，自己會畀自己繼續進步，我年紀大咗會更想有要求，個獎證明自己追求嘅方向係正確嘅，我會答謝太太，但未諗點答謝，可能遲啲二人世界出trip，今日我同太太嚟，小朋友都有少少投訴，冇法，之後同小朋友一齊慶祝。」