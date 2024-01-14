台慶頒獎禮︱佘詩曼視后大滿貫　3膺最佳女主角歷史第一人

《萬千星輝頒獎典禮2023》視后揭盅，一如東網所料，佘詩曼憑《新聞女王》奪得最佳女主角，絕對眾望所歸，她同時奪得大灣區最喜愛TVB女主角和和馬來西亞最喜愛TVB女主角，成為3料視后，完成大滿貫偉縯，加上她第3次榮膺最佳女主角，絕對前無古人，認真威水！而阿佘主演的《新聞女王》更從張智霖手上奪得「最佳劇集」，橫掃8個大獎，成為全晚大贏家。

事後，佘詩曼在後台接受訪時，表示無想過會成為三料視后，是一個很難忘的晚上，會好珍惜這個感覺，她說：「其實最開心係拎劇集獎，大家心想事成。」她表示最驚喜是頒獎嘉賓林峯、張智霖出席，指大家是合作過的拍檔：「真係好驚喜。仲有羅嘉良、林保怡同楊茜堯，勾起咗好多回憶，喺佢地手上拎獎特別有意義。」

對於全晚感動到眼濕濕，她表示：「由高海寧拎獎我已經忍唔住喊，好戥佢開心。（黃宗澤話你她拎一個獎要飲三杯）我唔知飲唔飲到喎（佢叫你找數喎？）爭住先啦。」問到今晚是否人生高峰，她說：「今晚絕對係。多謝大家支持。」至於慶祝活動，她表示會出席大會慶功，私人慶祝活動暫時未有。至於如何獎勵自己，她說：「仲要獎勵？（買嘢?）唔好咁貪心，今晚會瞓得好好。」問到會否再拍攝無綫劇，她說：「要有好劇本。（同黃宗澤合作?）好喎，未同佢正式合作過。（拍《新聞女王》續集？）睇監製和同編劇啦。」

佘詩曼在林峯、楊茜堯手上接過視后獎項，台上她表示：「一不離二，二不離三，通常都好似唔好嘢，但原來我企喺度講都可以係好嘢，多謝鍾澍佳監製搵我拍呢套戲，最開心可以同咁多好演員馬國明、李施嬅、高海寧、何廣沛以及何依婷合作，希望大家都可以繼續追劇，同埋多謝媽咪一路照顧我。」

之後，阿佘吹哨子，介紹「最佳劇集」頒獎嘉賓張智霖，兩人先相擁，之後，張智霖更很有風度地扶阿佘落台。另外，林峯與楊茜堯頒獎時，林峯指TVB請楊茜堯來頒獎，全因對方正拍攝劇集《黑色月光》應大有機會明年角逐視后，所以先「踩台」感受下，之後，宣布視后結果時，楊茜堯搞笑地指自己有老花看不清，林峯即將得獎名單移後一點，相當搞笑。