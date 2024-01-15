【是日通勝】

農曆十二月初五

癸卯年 乙丑月 戊寅日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、中午11時至1時

凶時：下午1時至3時、下午3時至5時、下午5時至7時

宜：入學、移徙、安床

忌：置產、祭祀、出行

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：21、39、28

幸運顏色：青色

【星座運程】

今日幸運星：天蠍座

白羊座：沒必要的比較可免則免，煩惱會離你而去。

金牛座：思路清晰，處事恰當，遇上難題也不用怕。

雙子座：忍讓要有個限度，有些做人原則需要堅持！

巨蟹座：身心狀態好，但切記長時間玩手機易傷眼。

獅子座：幸福不是必然！感情關係是需要用心經營。

處女座：謀事要有承擔，卸責退縮是無法取得成功。

天秤座：努力向目標進發，運氣差也不能阻你成功。

天蠍座：獲幸運之神眷顧，感情生活更是如魚得水。

人馬座：保持樂觀，面帶笑容，身邊人會更喜歡你！

山羊座：不在其位，不謀其事，多管閒事會有麻煩。

水瓶座：愛情運上升，單身者可迎來一段美好緣分。

雙魚座：趁運氣好加把勁，謀事易看到成功的希望！

【生肖運程】

相沖生肖：猴

旺弱指數：（升）蛇 事業旺

（跌）猴 心情差

鼠：身體護理不容忽視，須提防舊患復發。

牛：事業運不錯，但博表現也應注意健康。

虎：客客氣氣有人氣，對事業發展有幫助。

兔：日常飲食勿太重口味，以免健康受損。

龍：健康運差勁，出門要小心，安全第一！

蛇：事業與財運俱佳，付出與回報成正比。

馬：人際溝通易出現誤會，需要耐心處理。

羊：真命天子未出現，單身者要保持耐性。

猴：是日沖煞，要避免受負面心理所影響。

雞：財運平平，投資要小心，勿聽信謠言。

狗：神采飛揚，不管做甚麼事都充滿激情。

豬：工作繁雜，易顧此失彼，宜做好本分。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

永遠追求大道至簡，這個人就會得道

西曆2月4月下午4時27分正式踏入甲辰龍年，而2月9日晚上11時將踏入歲首大年初一，大部分人都會趁此時爭上頭炷香，我的好友黃夏蕙BB亦會回來，爭取於當日子時扮龍在黃大仙祠上頭炷香祈福。

想為龍年趨吉避凶，可在立春前布陣，今年有3個衰位要特別注意。

五黃位又稱為大病瘟神位，今年飛臨西方，屬家裏的中女角色，代表頭腦不清、多病侵襲，可用銅製飾物或6枚銅錢鎮壓，此方位不宜放紅色物品。

二黑巨門病符位飛臨東南方，屬家中的大女，代表容易生病，同樣可放銅製東西或掛上8枚銅錢鎮壓，這方法是當年已故新藝城御用風水師所採用，可在坊間或寺廟前店舖買到，事前可用火在上面轉動三次，以清走不好的磁場，謹記一定要用真銅。

三碧是非官非屋入中宮，代表有小人是非官非盜竊爭鬥發生，可用紅色物品化解，如用中國結、紅燈籠等。以上三個方位均不適宜貼春聯。

除了針對衰位加以鎮壓，亦適宜催旺財貴位。

九紫右弼喜神星飛臨西南，即家中女主人，代表家有喜事，如添丁、升職、搬遷等，可用9支紅色鮮花催旺。

八白左輔正財位在北方，屬家裏中男，此處不宜放雜物，可放小財箱或財神掛畫來催旺。如配合八字計算正在大運中，可望錦上添花。

我經常提醒大家，輸人不要輸陣，不怕有運或沒有運，最緊要懂得布陣。