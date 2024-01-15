星玄｜Ivy So愈大愈性感　騷盡黑絲水着樣樣齊！

今日係01月15日，農曆十二月初五，宜入學、移徙、安床。屬蛇嘅朋友，你哋今日最旺，事業與財運俱佳，付出與回報成正比。自出道人氣就急升嘅Ivy So（蘇雅琳），身為Collar嘅顏值擔當，當然就收獲唔少男粉絲。日前佢喺社交網，晒出兩張性感相，大玩「黑絲誘惑」。睇到一班網民鼻血直流，穿着白色薄紗短裙，長腿原形畢露，相當養眼。Ivy So既樣靚又勤力，事業與財運俱佳，並不為過呀！

雖然Ivy So係女團成員，但自出道以來打扮一向密實，不過唔知係唔係年齡愈大，佢開始嘗試性感，早前「試水溫」上載咗幾張喺峇里影嘅性感水着，相中嘅佢着住橙色兩件頭比基尼，更擺出幾個火辣Pose。唔少網民睇完都紛紛表示，呢輯相可能Ivy So最性感嘅相，令唔少人鼻血直流。

今日邊個星座最Lucky，就係天蠍座喇，獲幸運之神眷顧，感情生活更是如魚得水。近年主力喺內地發展嘅周柏豪，就係天蠍仔。育有一對子女嘅佢，雖然要長期中港兩邊走，不過當有空閒就會化身湊仔公，全天候陪一對子女玩，仲曾經表示會以家人為首，果然係稱職好爸爸呀！