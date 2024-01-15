娛圈單打︱坎坷過後有艇搭　喜迎事業小高峰

正所謂，天將降大任於斯人，必先苦其心志，勞其筋骨，餓其體膚，唔通係真嘅？嗱，36歲的Gin Lee李幸倪，自去年轉投新唱片公司後，事業終迎來大轉機，早前舉行的叱咤樂壇流行榜頒獎典禮，喜獲「叱咤樂壇女歌手」銀獎，吐氣揚眉！

她日前受訪，自揭當初隻身從馬來西亞到港闖天下，生活一度苦過弟弟。她當時住在北角200多呎蝸居，跟家鄉大宅不可同日而語，搞到父母來港探她時，媽媽一時感觸哭出來。更慘情的是，她跟第一間唱片公司完約，還未有第二間公司簽她，山窮水盡，徬徨無助，曾經由天黑喊到天光，懷疑自己患上抑鬱症，但窮到連睇醫生的錢都沒有！都說明星表面風光，誰會想到Gin Lee都曾經坎坷！幸好坎坷過後有艇搭，現在總算雨過天青，喜迎事業小高峰。

其實Gin Lee乃唱得之人，更被喻為「高大版阿嬌」，內外兼備，無奈欠缺包裝，之前的唱片公司將她弄得毫不時尚，曲風亦較靜態，悶出鳥來！直到過檔現時公司，染上一頭金毛一改形象，又嘗試跳舞曲風，為公眾帶來新鮮感。

默默耕耘當然有收穫，捱過最苦日子後，Gin Lee總算站穩腳跟，自爆早已在家鄉置業，幾層樓揸手，下個目標想在香港成為業主。以她目前聲勢大漲，目標肯定不難達成。

不過，不知是否時也命也，Gin Lee暫時只能屈居阿二。點解咁講？之前有欣宜橫掃樂壇女歌手獎，如今又輪到更年輕的陳蕾冒起，她始終未能坐正。或許這樣才有進步動力，總之，繼續努力啦！