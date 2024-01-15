Critics’Choice頒獎禮　羅拔唐尼再獲最佳男配角台上玩自嘲

繼《金球獎》之後，另一美國影視界盛事、《第29屆Critics’Choice頒獎禮》（CCA）亦於香港時間今晨在加州聖莫尼卡機場一表演場地舉行，一眾名人紅星均有盛裝出席。上周勇奪《金球獎》最佳男配角的「鐵甲奇俠」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.），憑傳記片《奧本海默》（Oppenheimer）再下一城捧走CCA最佳男配角。

他先後擊敗多位大熱門影星包括《花月殺手》（Killers Of The Flower Moon）的羅拔迪尼路（Robert De Niro）、《Barbie芭比》（Barbie）的賴恩高斯寧（Ryan Gosling）等獲獎。首次在CCA獲獎的羅拔上台領獎時不忘狂擦大會鞋：「我今朝喺度諗，我愛評論家。我腦中只有呢個—Critics Choice 協會。」之後他就搞笑本色讀出多年來評論人士對他的苛刻批評，他表示：「我想同大家分享佢哋多年嚟對我嘅睇法。邋遢、凌亂同懶惰。下一個係隱喻，就好似喺昏迷中甦醒嘅Pee Wee Herman（已故諧星）。呢個係嚟自英國人嘅評論，真係令人費解。」而最佳女配角就繼《金球獎》之後再度由《滯留生》（The Holdovers ）女星Da'Vine Joy Randolph 奪得。

至於電視組別方面，上星期於《金球獎》中獲獎的美劇《齮齕人生》（BEEF）兩位亞裔演員Steven Yeun與黃艾莉（Ali Wong），於CAA中再獲迷你劇／電視電影組視帝視后。此外，於《金球獎》獲獎的Elizabeth Debicki亦憑《王冠》（The Crown）的「戴妃」再下一城獲劇情組最佳女配角。