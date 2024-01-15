告別頸紋　回復青春肌膚

許多女生都注重臉部的清潔和保養，務求打造出白滑無瑕疵肌膚，卻常常忽略頸部保養工夫，只要有一圈的頸紋，便足以令視覺年齡老了好幾歲，除了肌膚老化的原因之外，更多的是大家日常長期低頭、姿勢不良等壞習慣，引致頸紋出現，以下為大家分享3招消除頸紋的方法，瞬間年輕10年。

1.精油按摩

如果想更好消除頸部皺紋，則可以利用按摩手法，淡化頸紋。首先用熱毛巾包緊頸部，熱敷30秒，讓頸部的毛孔打開，可更好地吸收後續的精油成分；接著可先將精油塗在雙手指腹、關節和頸部，，將雙手指腹從鎖骨輕輕掃上下頜骨，從下往上按摩30次，讓整個頸部得到充分的滋潤，同時也能促進新陳代謝和血液循環。

2.頸霜保養

大家也可以善用市面上針對頸部護理的保濕霜，但在擦頸霜的時候，手法亦十分重要，最忌諱由上往下擦，這樣會造成肌膚過度拉扯，可先用食指和中指把頸部紋路撐開，再用另一隻手以輕輕畫圓的方式塗抹；另外一種則是法式手法，雖是由上往下，但卻是以虎口張開，輕輕握住脖子慢慢按壓塗抹，以達到排毒功效。

3.改善日常習慣

頸部的肌膚與臉部一樣，除了加強保濕之外，紫外線也是導致頸部肌膚老化的元兇之一，因此要預防頸紋，高強度的防曬品也是不可少，由此防止肌膚水分流失。另外，長時間低頭用電話會擠壓著頸部肌膚，容易形成一圈圈的頸紋，因此，改掉不良姿勢才能防止紋路出現，保持肌膚年輕。