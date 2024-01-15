五月天巡唱搞唔掂　阿信感冒未愈轉身噴藥被斷正

台灣天團五月天去年捲入假唱風波後，雖然風波未完，不過眾人調整心態後就繼續舉行巡迴演唱會，甫完成6場台中「回到那一天」25周年演唱會後，尋日（13日）佢哋又已經飛去新加坡連唱2場「諾亞方舟10周年復刻版」最終站。

不過有粉絲就發現，主唱阿信喺台中時就已經開始感冒，尚未痊愈嘅佢，就被粉絲見到佢喺舞台上轉身噴藥，抱病演唱令粉絲心痛！早喺阿信開台中演唱會時，就有Po出疑似因感冒打完針嘅相，當時已經抱病演出，估唔到佢去到新加坡騷時，一開口就聲音沙啞，雖然台下粉絲依舊爆滿奉盡，但佢都表現愧疚，直言好想一直唱一直唱：「但這種時候就很糾結了，我這麼沙啞，到底應該少唱一點，少虐待你們一點好？還是應該多唱一點？」佢又問台下粉絲介唔介意，雖然全場大嗌唔介意夠晒感動，但阿信仍笑說：「我自己是很介意啊！總是希望把最好的給你們。」

阿信亦希望盡量維持聲音好狀態，即使紓緩喉嚨不適都頂硬上，佢喺延伸舞台唱到一半時，就被粉絲發現佢小跑步到主舞台轉身噴藥，又疑似吸埋氧，睇嚟佢狀態唔太掂，真係要好好休息，先可以用靚聲回饋粉絲。