下一站奧斯卡！愛瑪史東再擊敗Barbie奪Critics’Choice影后（得獎表）

《第29屆Critics’Choice頒獎禮》（CCA）目前在加州舉行，大部分獎項已名花有主。上周勇奪《金球獎》影后的愛瑪史東（Emma Stone）憑新作《可憐的東西》（Poor Things）於CCA再次擊敗《Barbie芭比》（Barbie）的瑪歌羅比（Margot Robbie）捧走影后。

今次是愛瑪入行以來首個CCA獎，連續獲金球及CCA兩個大獎，令她於《奧斯卡金像獎》的「贏面」大大提高！身穿黑色露肩裙的愛瑪於台上致詞時表明沒有想過獲獎，她說：「我要講實話。我完全意外，我冇乜要講，因為呢個太瘋狂喇。呢個提名組別好荒謬，太多勁人。呢個真係唔合理。」

雖然瑪歌再次失落頒獎禮，但她橫掃18項最多提名主演兼監製的《Barbie》亦於CCA獲不少獎，其中包括最佳喜劇。而「阿Ken」賴恩高斯寧（Ryan Gosling）雖然未能獲最佳男配角，但仍然憑片中主唱的歌曲《I’m Just Ken》奪最佳歌曲，當賴恩得知獲獎後被影到露出一臉懷疑的表情，被網民大讚可愛！此外，《Barbie》亦獲最佳原著劇本、服裝設計以及髮型化妝等獎。其中女星America Ferrera更獲大會頒發特別獎SeeHer Award。

至於影帝方面，上周勇奪《金球獎》劇情組影帝的愛爾蘭男星施利安梅菲（Cillian Murphy），今次就未能憑《奧本海默》（Oppenheimer）獲最佳男主角。他被另一「金球影帝」《滯留生》（The Holdovers）的保羅基安馬提（Paul Giamatti）擊敗。不過《奧》仍獲最佳電影、最佳導演以及最佳群體演出大獎。而《奧》與《Barbie》各獲7獎最多平分春色。

【《第29屆Critics’Choice頒獎禮》部分得獎名單】

【電影組】

最佳電影：《奧本海默》

最佳男主角：保羅基安馬提《滯留生》

最佳女主角：愛瑪史東《可憐的東西》

最佳男配角：羅拔唐尼《奧本海默》

最佳女配角：Da'Vine Joy Randolph《滯留生》

最佳導演：基斯杜化洛倫《奧本海默》

最佳原著劇本：《Barbie芭比》

喜劇組最佳電影：《Barbie芭比》

最佳群體演出：《奧本海默》

最佳動畫：《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》

最佳外語片：《墮下的對證》（法國）

最佳歌曲：《I’m Just Ken》（《Barbie芭比》)

最佳配樂： Ludwig Göransson《奧本海默》

【電視組】

劇情組最佳電視劇：《傳媒家族繼承人》

劇情組最佳男主角：Kieran Culkin《傳媒家族繼承人》

劇情組最佳女主角：Sarah Snook《傳媒家族繼承人》

喜劇組最佳電視劇：《大熊餐廳》

喜劇組最佳男主角：Jeremy Allen White《大熊餐廳》

喜劇組最佳女主角：Ayo Edebiri《大熊餐廳》

最佳迷你劇：《齮齕人生》

迷你劇／電視電影組最佳男主角：Steven Yeun《齮齕人生》

迷你劇／電視電影組最佳女主角：黃艾莉《齮齕人生》

最佳外語劇集：《怪盜羅蘋》

SeeHer Award：America Ferrera

事業成就獎：夏里遜福