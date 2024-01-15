對於不少體質不好女性來說，每個月造訪一次的生理期簡直是噩夢般的存在，特別是冬天，當月經在寒風颯颯時來訪，並帶來的手腳冰冷和M痛大禮包，只有絕望兩字能形容。暖水袋、紅糖水齊齊上陣也沒有甚麽用處，不少人只能通過吃止痛藥緩解，不如試下以下的緩解方法。

1.冬日注意事項

冬天天寒地凍，加上M痛的話簡直痛不欲生，留意以下3點讓M痛遠離你。第一，一定要適當地運動，有沒有留意到經常運動的女生通常很少M痛，因此適量的體能活動及戶外活動，如散步、慢跑、跳舞等，可以疏通氣血，改善血瘀導致的經痛發作。第二，注意保暖，冬季溫差大，要增添衣物。同時注意腳部保暖和關節保暖。不要穿太緊的衣服，容易阻礙血液循環。第三，增加鐵元素的攝取，可多食用含鐵豐富的食物，如動物血、肝、蛋、瘦肉、綠葉菜等。

2.抓帶脈

中醫認為「通則不痛，痛則不通」，意思是說如果氣血暢通就不會疼痛，如果疼痛就說明氣血不通。因此，建議可以每天抓抓帶脈，疏通經絡，帶脈與肚臍齊平，像一條帶子纏繞在腰間，是人體唯一的橫向經脈，若帶脈不通，全身經絡都受影響。雙手從腰兩側去按捏、揉點、提拿等，可以暢通經脈，使氣血流通，進而改善新陳代謝。

3.暖身食療

冬天宜吃溫熱性味的食物以護脾補腎。除了大家熟知的羊肉以外，大棗桂圓紅豆粥也很適合，而天寒地凍的嚴冬，一碗暖徹全身的熱粥，既驅寒，又富營養。紅豆具有補血養心的作用，配合大棗及桂圓，不僅能幫助女性補血活血、緩解手腳冰冷，還能夠提高身體耐寒的能力。