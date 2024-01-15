趙麗穎被爆孕期親力親為買母嬰品　網友唔Buy：好正常

內地頂流女星趙麗穎人氣高踞不下，演技精湛嘅佢更被網友封為「收視女王」外，更因戲結緣同馮紹峰奉子成婚，可惜好景不常2人喺2021年官宣離婚，而日前更有內媒喺社交網透露趙麗穎懷孕期間，竟然自己同助理2人行母嬰用品店。

趙麗穎雖然喺演藝事業上有聲有色，感情路上就唔太順利，佢同馮紹峰雖然因戲結緣及育有一子，可惜2人因工作繁忙聚少離多，婚姻關係僅僅維持咗3年就告終，離婚後兒子亦由雙方共同撫養。而日前，內媒則爆出趙麗穎懷孕期間嘅舉動：「我記得趙姐那時候懷孕的時候，記得特別清楚，我們真的有一次偶遇，她自己去買生孩子後各種所需要的東西。」而向來行事低調嘅趙麗穎，亦僅帶有1位助理陪同，不過內媒亦大讚佢對所有嬰兒用品都精挑細選：「我看她逛的那種店也不是說那種國際大牌那種店，可能就是大家經肖去那種母嬰用品店。」

隨着消息曝光，引嚟唔少網友熱議道：「媽媽親自給寶寶買東西不是很正常嗎？」、「一般也是自己親自買這種東西才知道合不合適！」、「孩子都要上學了，才爆出這個？」、「當媽的不自己去買還能怎樣呀？難道明星不用自己買東西嗎？」、「其實就是大家有刻板印象，覺得明星不可能親自去買這些東西，一旦有人破例，那就是值得讚頌的，當然了在我們普通群眾眼裏，這是再普通不過的事情了！」