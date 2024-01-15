臨近新年，要用錢的地方相當多，雖然要慳得就慳，但又時唔想刻薄自己都想食餐好，坊間近日有很多品牌和餐廳推出各式各樣的優惠和折扣，無論中西日菜樣樣有得揀，食飽再繼續辦年貨都無問題。

8折享下午茶

假日和閨密或伴侶去飲下午茶，似乎是本地近年的潮流。香港維港凱悅尚萃酒店The Farmhouse咖啡廳於即日至2月25日的周末及公眾假期推出東方之味下午茶，茶點加入吉祥寓意的中式元素，甜點有桂花提子鬆餅、蜜柑件餅、桂花雜莓朱古力蛋糕和豆腐杧果奶酪杯等，鹹點有煙三文魚卷、香酥填鴨刈包和鮮蝦手指三文治等。到時還有即點即製的朱古力噴泉和無限供應的雪糕，客人於官方網站預訂，會有8折優惠。同時間，酒店聯同北角老字號粉麵廠推出喜悅蝦子麵連XO醬賀年禮盒，內有粗和幼身的雙喜瑤柱蝦子麵和鮑魚蝦子麵，以及蝦籽XO醬，於2月10日前選購，會有早鳥優惠。

每日精選

一星期有七日，如果每日都有不同的優惠就好了。將軍澳摩登法式小酒館Bistro La Baie最近於按日子推出各項餐飲禮遇，逢星期一的「雙重滋味」，客人點選一客主菜，可免費享用多一客主菜，逢星期三有「普羅旺斯嘗味之夜」，客人可用優惠價品嘗法國各地美食和粉紅葡萄酒。逢星期四有「生蠔盛宴」，可用優惠價享用3隻生蠔和氣酒酒。飲品優惠的話，逢星期一至四下午5時至7時有特價的歡樂時光，逢星期二點選2杯葡萄酒，可免費享用Twosday Treat小吃。週五至週日中午12 時至晚上7時推出Santé to the weekend平價歎雞尾酒優惠，最開心是逢星期四有Thirsty Tuesday街頭派對，晚上6時至8時「無限暢飲」時段，會配免費小食，最是熱鬧。

大啖薄餅

想平靚正，速食店是個不錯選擇，PizzaExpress由即日至2月8日推出三重新年快閃優惠，折扣靈感來自2024年的「20」和「24」，客人和會員分別於星期一至四的指定時間堂食，可用8折或76折享用主食，包括有薄餅、意粉、沙律及燉牛頰肉等主菜。星期一至日早上11時30分後，可用優惠價享用指定小食，若是外賣的話，購物滿指定金額，會有低至85折優惠，想獨食或開心Share都無問題。

周年活動

意大利是港人熱門旅遊勝地之一，飲食集團Pirata Group因應10周年，和意大酒莊及酒商合作於即日至2月13日推出限定的贈送活動，客人於集團旗下餐廳享用午餐、早午餐或晚餐，可獲1張抽獎券，若於特定的新年主題活動包括The Optimist 生蠔盛宴、La Favorita 歌劇之夜、Tempo Tempo燒烤暢飲自助餐、農曆新年早午餐和四手聯乘盛宴菜單，就可獲2張抽獎券。獎品有不同類型，大獎是意大利雙人遊，另外還有酒店住宿、餐廳的各式餐飲，考你運氣如何。

開懷享用帆立貝

日本海產一向有保證，中環日本鮮魚專門店「魚屋Uoya ZEN」由即日至2月29日舉行帆立貝FAIR@魚屋，推出多款優惠。如每日頭10位客人可用HK$1買燒帆立貝，下午3時至晚上7時選擇任何小瓶日本酒或1杯葡萄酒，可免費獲贈帆立貝杭刺身或燒帆立貝，另外可以用優惠價選購帆立貝刺身、壽司或刺身丼。於2月9日店子會免費送出50份牛油燒帆立貝，在1月20日、2月9日及24日下午3時，會有日本原條吞拿魚解體Show。在這個1月，購物滿指定金額可參加扭蛋活動，獎品有壽司或現金券。

周年清酒祭

吃日本菜配清酒最好不過。天后居酒屋Wako Sake Labo為慶祝餐廳兩周年，於即日至1月20日推出「清酒週年祭」優惠二重賞。每晚6時至12時的「清酒週年祭」，可用優惠價全晚任飲日本酒。另外，客人身份證有W、A、K、O、2，根據符合的數目，享用指定美酒和美食時，最多可享有半價至9折優惠。（2項優惠不能同時使用）

飲啤酒打麻雀

新年期間，大班人聚在一起，最常做的活動首推打麻雀。嘉士伯啤酒今年以龍作主題推出新春特別版紀念罐，品牌以舞迎春作靈感，巨龍在罐上游走，寓意新一年有無盡財富和好運。同時間，品牌推出龍年開運麻雀套裝，包裝和花紋以啤酒花作主角，貼題又吸睛，於即日至2月14日在指定地點選購品牌旗下的啤酒，累積至指定金額，即可用優惠價換購年開運麻雀套裝。另外，於1月15日至2月29日在指定網上購物平台用優惠價購買運一條龍新年啤酒套裝即送龍年開運麻雀套裝，數量有限，換完即止。