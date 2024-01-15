祝緒丹疑為接女一劇反口唔做　于正晒對話截圖斥人品差

有「最美周芷若」之稱的內地女星祝緒丹，近日捲入是非之爭，更被內地金牌製作人于正暗寸人品差，更被公開同佢經紀公司老闆溝通嘅對話截圖，疑祝緒丹為接另一套劇《鏡花緣》做女主角，而突然推走于正搵佢做女配角嘅新劇《五福臨門》，引發事件。

月前于正為宣傳即將開拍嘅新劇《五福臨門》，佢喺社交網上載多位藝人眼睛及嘴巴相，暗示眾人將出演，當中祝緒丹就係其中一員，點知依家突然臨陣換角，原來係因為另一套劇《鏡花緣》邀佢演女主角，《五福臨門》只係配角且尚未簽約，就決定棄演，令于正措手不及。

于正尋日（14日）開直播時，再次提到換角一事，本身佢就暗寸有個女演員非常積極，話劇本好睇、唔在乎番位、各方面都得，當時佢就覺得對方又靚女又識倏戲，決定畀機會佢參演一角，點知對方最後去咗第二個劇組做女主角。之後佢更晒出同祝緒丹經紀公司老闆溝通嘅對話截圖，直批祝緒丹：「一個演員人品如此之差，如此不講誠信，以後怎麼混！」之後佢仲嬲爆爆繼續爆料，指祝緒丹係臨開拍先突然推Job，最後要搵另一當紅女星吳宣儀頂上：「臨開拍前突然人沒了非常嚇人，吳宣儀是來救場的，她是一個非常棒的女孩。」今日（15日）于正更發文暗寸「陰溝論」，話自己公明正大公開對話內容，冇屈人，佢捧新人都唔係一、兩日嘅新鮮事，唔怕被網友「網暴」。

不過有大批粉絲就力撐祝緒丹，覺得佢喺冇毀約前提下，為自己前途考量唔係錯，又覺得佢老闆同于正嘅對話只係想對方消氣嘅客套話，不過祝緒丹有冇揀錯，就要睇最後見街時兩套劇嘅收視喇。