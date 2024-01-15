台慶頒獎禮︱入圍卻缺席頒獎禮　李佳芯轉發粉絲短片為自己打氣？

《萬千星輝頒獎典禮2023》昨晚（14日）已經圓滿結束，有大批藝人傾巢而出，陣容星光熠熠，不過原來都有多位入圍十強的藝人缺席頒獎禮。

好似今年憑着《有種好男人》獲得提名視后及「最佳女主持」的李佳芯（Ali），近年她幕前工作量大減，已經有一段時間未有拍劇的她，只是被安排去到綜藝節目做主持。她在接受訪問時，曾表示「冇人搵我做嘢」，更坦言自己與無綫快將約滿，「一直有同公司傾合約，但仲未傾到適合嘅條件，會再睇睇」，令不少人擔心她是否會傾妥續約。

而昨日缺席頒獎禮的她，在社交網轉發了粉絲為她製作的短片，片中記錄了她入行以來出演過的作品以及獲得的獎項，她在短片下留言道：「Be happy. Be bright. Be you.」。早前踏入2024年，她亦在社交網發文：「近幾年的倒數都是靜靜的、輕輕的帶過，生怕被掀起甚麼似的。二三年，說不上好也沒有想像的差，當一覺醒來好的壞的都變二三事。二四年，沒剩多久，如果餘下是一種累積，但願幸運依舊，不必倒數。」疑似遭無綫冷藏的她，似乎今次是以粉絲的短片來為自己打氣。

另外，同樣入圍「視后」十強的胡定欣亦未有出席，不過她在陳豪奪得視帝之後，在社交網晒相恭賀他。至於還有兩位獲提名「大灣區最喜愛TVB女主角」的唐詩詠和姚子羚，以及憑《思家大戰》入圍五強的李思捷，均未有出席。