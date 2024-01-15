馬浚偉新城新官上任講明唔裁員　啤梨識做嗌伯樂

藝人馬浚偉加入新城電台出任首席營運總監，首日上班時已透露大計多多，而第一炮就是邀請前新城DJ陳小芝回巢，出任新城「數碼媒體及業務拓展總經理」，至於招牌DJ葉文輝（啤梨）則升任「創作總監及節目主持」。

馬浚偉表示仍在適應新工作，透露自己每天8時許便回到公司，但強調不會強迫同事跟自己的上班時間，更拒絕他們將工作帶回家：「收工就應該要好好休息，假期就應該要陪屋企人。」他表示稍後會有更多改革與新計劃，主要是內部調整及工作晉升等，亦有邀請人才加盟，但要先賣關子，待2月15日公司團拜及節目巡禮時才公布。

至於已在新城服務了26年的葉文輝，表示雖然期間與新城轉合作模式，但今日已轉為全職員工，他以伯樂來形容馬浚偉，感謝他的賞識：「都多謝新城，令我生活、屋企人、同工作方面都見到曙光。」問到今次晉升是否有加薪？他笑指「人工好開心」。陳小芝則感謝馬浚偉帶她回娘家，不過她希望將時間專注於新崗位，故短期內不會開咪。

馬浚偉指陳小芝現時會主力業務拓展及新媒體等的工作，未來新城會在行銷方面做得比以往更主動，問他會否裁員？他說：「我哋所謂嘅改革全部都係內部增強，係開心嘢，資訊台亦會有好多新動作，我哋唔會裁員，對我嚟講裁員係一個消極發展方法，我依家亦睇唔到有呢個需要，亦唔會刻意加人，我覺得內部整合比較需要，搵更加啱嘅位畀同事係更加重要，等佢哋有多啲發揮機會，自問呢個都係小弟嘅強項，當佢喺一個啱嘅地方，可以做多樣嘢嘅時候，佢嘅價值又增大。」他指加入新城時已是新一年度，因此加薪問題會待明年才考慮，現時會專注做好2024的節目。