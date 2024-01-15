張敬軒自費搞生日會饗Fans　被Tyson Yoshi形容黐線佬

歌手張敬軒（軒仔）自資、一連兩場招呼逾萬名歌迷的張敬軒官方歌迷生日會昨日（14日）於澳門舉行，大會找來軒仔的契家姐胡蓓蔚及商台DJ阿正擔任MC。生日會一開始便播放出張敬軒官方迷會（HCFC）最新會歌《以你命名的恆星》，歌曲播放完後，軒仔便坐在飛船升上高空跟歌迷打招呼，而他特別揀選了《隔夜茶》、《假以時日》及《飄洋過海來看你》三首甚少唱的歌來送給歌迷，以答謝從不同城市的人來看他。另外，軒仔得知很多歌迷未能到現場跟他慶祝生日，所以他特別自費，安排網上會員的限定直播，令所有官方歌迷會會員都能夠收看昨日的生日會。

生日會主題是「軒公生日 你哋大晒」，雖然這是軒仔的生日會，但其實是他氹過萬名的歌迷開心，歌迷收到這份心意後，都自發性拍了很多生日片，並於會場內播放，不過對於一些歌迷「別開新面」的祝福，經常「恥笑」fans的軒仔又忍不住「奚落」他們一番，連他的契家姐胡蓓蔚也忍不住說他「賤嘴」：「我知你咁多fans咁齊心對你咁好，但你成日『gut』佢哋，我知你都係愛佢哋嘅，你係把口賤啫。對唔住，我不嬲都係講真話。」全場歌迷歡呼表示贊同，十分搞笑。

好友林家謙、陳卓賢（Ian）、Tyson Yoshi及魏浚笙（Jeffrey）亦有拍片向軒仔送上祝福，又分享與軒仔間的小趣事，例如跟Jeffrey拍電影時，鬚根會無故地生了出來，他大讚軒仔特別留意生活上的小細節：「有一日佢話：『積肥，買咗個新鬚刨畀你，我覺得係最好用。』軒公教識咗我哋乜嘢係施比受更有福。」Ian除了祝福，更着他要吃多點吃飽點；Tyson Yoshi則形容軒仔是黐總佬：「感激認識軒公呢幾年，喺無數個公關災難出現前拯救咗我好多次，呢個『黐線佬』好鍾意派錢，每次開工都塞利是畀我，感謝你咁take care我，無論係工作上或者日常生活上，希望有一日我有足夠強大可以take care番你，依家呢一刻就難啲，我會努力。」而對着軒仔便嘴上不饒人的林家謙繼續寸嘴：「你又再次告別你嘅青春啦，同埋恭喜你又遠離我一歲啦，哈哈。我想送個創作人獎俾你，因為聽講你走數多年，希望你新一年盡快找晒啲街數。」軒仔即大叫他收聲，十分搞笑。

入場的歌迷都經過一番悉心打扮，而且大都以水果裝扮為主，包括榴槤、菠蘿、火龍果、蕉、西瓜、橙、牛油果、西蘭花等，於是軒仔便即時舉行了一個「最佳衣着獎」，挑選了幾個「水果」坐到最前位置欣賞演出。期間，軒仔亦有自己一些內心的分享，他直言從小到大都不喜歡過生日，主要是不想給反應，但今年很特別，歌迷會於疫情期間成立，他覺得這幾年都沒太多機會跟大家見面。