鮮娛糧｜頒獎禮「露三角」　廖倬竩硬物直插C奶！

《萬千星輝頒獎典禮2023》14日圓滿結束，但一眾網民仍在回味，星光熠熠的紅地氈。最多民討論的除了有，黑Bar白恤紅絲襪的炎明熹外，還有前落選港姐，現時擔任主持的廖倬竩（Ivy），她不但超Deep V，騷C Cup上圍兼露背，條白色超高衩長紗裙，把整條白滑美腿都展示出來，正當她擺出美麗姿勢拍照之際，現場突然吹起怪風，她的裙擺便吹起致走光，出「陰招」引起關注。

其實Ivy早於2019年參選港姐，惜10強止步，雖然最終贏不到任何獎項，但之後亦都加入了TVB，英文極好的她，在明珠台均有不少節目，而她閒時亦會拍攝英文教學短片，教大家說說英文。其實Ivy一直於網上派不少福利，上個中秋就上載過超索圖片，當時她着上白色低胸晚裝開餐，掛在頸上的長鏈，竟剛好嵌入事業線深位，視覺效果凸出，看得人鼻血直流！

青春故然是無敵，但「中女」也不一定是醜婦。已播足9年的處境喜劇《愛·回家》，近日一班初代演員開心重聚，更在社交網分享合照，不過網民很快發現，相中有位成員顏值，竟不輸身旁靚女人妻「靚湯」，她原來是劇中的女秘書「Ma姐」何芷姍（前名何綺雲）。

剛過了50歲生日的她竟像凍齡一樣，去年她更被媒體翻出30年前，她在電影《飛虎雄心》中，初出道時的劇照，當年只19歲的她，青春水嫩得令人驚艷，年輕的「Ma姐」原來更曾擔任過電影《花樣年華》，孫佳君飾演的「周慕雲太太」替身，2003年她參加藝員訓練班後才開始拍劇，更曾做過陳浩民MV女主角，不過近年「Ma姐」比較熱衷搞水晶生意，難怪整個人都像充滿能量。