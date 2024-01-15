謝安琪爭取同阿女相處時間　孖張繼聰一家三口拍廣告

歌手張繼聰（阿聰）早前和囡囡Kakaball父女檔合作拍廣告，而最新推出的廣告片中，阿聰太太謝安琪（Kay）亦告強勢加盟，一家三口寓工作於家庭樂。一向是圈中模範夫婦的阿聰和Kay在廣告片中吵大鑊，Kay更揚言要帶同囡囡離家出走，阿聰一向好戲，故和Kay拍鬧交戲當然冇難度，而值得一讚是連6歲的Kakaball都一樣「交到戲」扮作被嚇呆！拍攝後阿聰和Kay一起在片場回看片段，亦大讚囡囡「反應快」夠淡定！

阿聰與Kay表示很高興可以與Kakaball齊拍廣告，Kay更大呻陪子女時間相對地少，因平日囡囡忙於上學和參加不同興趣班，自己的工作又忙，想把握與子女相處的機會：「佢哋轉眼間長大，有自己嘅世界，我哋作為父母會全力支持佢哋，喺各方面為Kakaball、哥哥預備最好，畀佢哋自由發展！」

當問及16歲的哥哥張瞻（James）近況，兩人表示忙於為仔仔「做功課」：「要為佢將來升學做好準備，雖然唔捨得，但我哋好尊重James長大後有自己嘅想法，喺背後一直支持佢。」阿聰則笑指未來2、30年都要努力工作：「冇諗過計劃升學嘅手續咁繁複，需要做唔少資料搜集，預計未來要使好多錢，但我都會盡我所能支持個仔實現理想，做佢最強大後盾！」