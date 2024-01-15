李施嬅台慶頒獎禮冇獎都開心　講明唔急同男友結婚

藝人黎諾懿今日（15日）化身「街市教主」，與化身「美女助手」的李施嬅現身青衣市場，為「香港街市」 「新春家有廚神，廚神家有！」新年企劃擔任嘉賓，炮製自家團年菜式「鮑你黃金滿屋皇子雞」，建華集團主席凌偉業先生與領展香港租賃董事總經理霍業生先生亦有一同出席主持啟動儀式。李施嬅於台上大讚黎諾懿廚藝了得，經常會炮製美食給她品嘗：「佢煮豆豉鯪魚油麥菜好好食，當時佢都未有家室。」隨後又忽然補充一句：「我當時都唔係依家嗰個（男友）！」引得全場大笑。

出席台慶頒獎禮時表示因發燒而聲沙的李施嬅，表示現已退燒但聲線尚未回復，提到《新聞女王》成為大贏家，但她卻未獲任何獎項，她直言覺得《新》劇已「贏晒」，自己也很高興。另提到有傳她將與男友車崇健到美國結婚一事？她否認傳聞：「冇呀！冇Plan過呢樣嘢，大家都私訊問我。」她表示由去年11月至今只休息過3日，未有時間亦不急於結婚：「兩個人喺埋一齊又唔急於簽字，最緊要個關係好。」身旁黎諾懿則笑指也是剛得知傳聞，問他是否已見過施嬅所有男友？他笑謂：「我冇乜見過佢啲前前後後，哈哈！」他表示身邊朋友只要開心便好，不會戥對方婚姻焦急。