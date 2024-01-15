紅館意外相隔年半！MIRROR再開騷　唔敢再懸掛巨型屏幕

人氣男團MIRROR自「屏幕事件」後相隔年半後，今晚（15日）再次舉行共16場演唱會，不過由紅館移師至亞博，頭場全場爆滿，演唱會舞台為H字型設計，台頂並沒有懸掛在高空上的吊燈及裝飾，大屏幕貼於牆身，似乎吸收之前經驗，一切以安全為重。

12子約於8時30分開鑼，全體以黑色閃星打扮登上彩色舞台，還有煙花效果襯托，一口氣唱出《Sheesh》、《Innerspace》等幾首圑歌，全場鏡粉瘋狂尖叫，12子主動行前靠近中場觀眾，在頒獎禮上明顯瘦了一個圈的姜濤，是晚再進階消脂，身態纖瘦不少，更頻與Anson Lo並排而站，緊接由Lokman與Anson Kong對唱鬥唱功，再由Alton獨自Rap，又大騷其麒麟臂。

而開騷前12子的粉絲於場館附近應援兼大合照，以姜濤及Anson Lo的粉絲最具花心思，兼聲勢浩大，鏡粉更自發性為12子於當眼處送上巨型廣告牌，以表魂團滿滿。現場亦增設攤位發售演唱會商品，歌迷反應熱烈忙搶購，圈中前輩鄭伊健、鄭裕玲、林海峰及丁子高等送上花籃，祝12子開騷成功。

到Stanley出場獻唱《來不及》時，身後展其全家幅，以懷念其去年離世的母親，氣氛突變傷感。Edan則邊展琴技邊獻唱《E先生連環不幸事件》，又與Jer合唱《皮囊》，Edan伴奏之餘二人更乘機飆高音展唱功。緊接Jeremy露腰又露背唱出《Closer》，並坐地大擺甫士，妖氣十足，此時Stanley突「中門大開」現身，8磈腹肌盡現，全場起哄尖叫。而AK亦於台上換衫，透視裝露點，可惜幾秒後即穿上西裝褸，頓時「降溫」！