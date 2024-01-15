酒後亂性　成晚玩唔停

好多人飲大兩杯之後都會展露出真性情，就好似日本AV界嘅「酒後現獸性」系列咁，當中班女仔外表斯文，言行舉止優雅，但係兩杯到肚後就發晒姣，捉住男人又攬又錫，最後仲將對方榨乾晒添！

背夫嗒街坊

喺SOD出品嘅《年輕人妻在町內會出軌》入面，唯井真尋同老公參與街坊會舉辦嘅飲宴，本來真尋唔願飲酒，但喺會長多次勸酒之後終於飲咗兩杯，喺酒精催化之下，真尋漸漸露出飢渴嘅真性情，之不過佢唔係搵老公幫手降火，而係睇中一個叫泰祥嘅大隻男街坊，先借機向對方大送秋波，見佢受落就立即拉埋暗角激戰！不過一次唔夠喉，於是真尋就提議去附近酒店開房，一於玩得更盡情更奔放！

打得火熱

於Moodyz推出嘅《酒會結束後，醉酒的女上司教我接吻》當中，打工仔哲平跟同事及女上司美咲佳奈一齊去居酒屋消遣，點知佳奈飲極都唔願走，其他同事走晒，仍捉住哲平陪佢一齊飲，最後佳奈飲醉咗，哲平惟有帶佢返屋企過夜。點知一入到屋，佳奈就獸性大發，攬住哲平猛咀，由於女方美艷迷人，所以哲平冇拒絕，兩人一邊舌戰一邊肉搏，最後哲平搞到雙腳軟晒，先至滿足到呢位骨子裏極為飢渴嘅女上司。

連環激戰

片廠Ideapocket炮製嘅《新入職社員變成癡女逆NTR》，講述部長帶住一班下屬出差，傾完生意後就喺溫泉旅館住一晚，而食完晚飯之後，部長一個人返入房，突然接到女下屬古川穗乃果嘅電話，話想過嚟佢間房飲番兩杯，部長見自己仲未有睡意便答應。穗乃果喺酒過三巡之後愈嚟愈姣，對部長又攬又錫，喺阿妹嘅熱情進攻之下，部長只好配合佢上演埋床戰！然而穗乃果實在太鍾意部長嘅男人味同床上雄風，成晚同部長連環激戰，搞到差啲唔記得第二朝去傾生意。

簡評

本仙一向都注重身體，所以平時多數都係飲茶唔飲酒，而飲酒太多，除咗傷身，仲有機會搞到唔少麻煩，就好似今日為大家介紹嘅「酒後現獸性」作品咁，女主角喺酒精影響下變成飢渴癡女，見到男人就嗒，你話成何體統呢！當中本仙最鍾意唯井真尋主演嘅《年輕人妻在町內會出軌》，原因係真尋夠姣之餘，身體仲相當敏感，好容易就爆發出潮吹！仲有佢喺片中勾引男人鬼混，場面夠晒刺激又過癮，值得再三回味！