林峯周秀娜4度合作再演情侶　負傷上陣大玩公主抱

歌手林峯近日推出全新廣東歌《無傷大雅》，之前因為疫情未能親身返港拍攝MV，所以這次MV特別找來一直與林峯在電影及劇集合作無間、默契十足的周秀娜做女主角，二人飾演在一起很久的情侶，分手後男方一直默默關心及照顧女方，劇情非常催淚。

林峯說：「好有幸可以請到娜姐嚟做我嘅MV女主角，其實我哋之前有合作過電影、電視劇，但就係冇合作過MV，因為佢都好少拍MV嘅，所以好多謝佢今次嘅參與。」今次算是二人第4度合作，問到拍MV可有趣事？林峯笑言原來娜姐又輕又fit，因為MV入面有公主抱娜姐的情節，林峯直言娜姐應該是他合作過的女演員裏最輕的一位，他笑言：「真係㗎，原本我諗住要紮行馬咁，點知一抱嗰吓，嘩，咁輕嘅⋯⋯哈哈！」

娜姐亦笑言：「當佢抱起我嘅時候連我都覺得自己好輕，佢咁輕而易舉嘅。」原本娜姐好擔心，因為知道林峯有腳傷在身，擔心自己的體重會令他傷上加傷，林峯立即說：「呢排我因為腳傷冇操（體能），我都覺得你輕，所以你真係好輕。」

談到新歌，林峯形容十分難唱，他說：「呢首歌真係我做歌手以嚟數一數二難唱，連監製徐浩都話難。」林峯在拍攝現場一直練習歌詞，他竟說：「因為我係一個歌詞白癡嚟，我自己啲歌唱十年都記唔到歌詞。」娜姐聞言感到驚訝：「點會呀，你3頁對白可以即刻背到出嚟㗎喎？」林峯立即解釋：「對白得，但歌詞真係唔得，記歌詞一直都係一件好難嘅事，因為歌詞係一粒字都唔可以錯，但劇本唔係，不過呢首歌反而我聽過兩次已經覺得歌詞好易入腦，旋律又好易上口。」

問到兩位2024年工作大計，會否分配多一點時間在港 ？二人說：「會呀，因為我哋嚟緊電影方面都會有合作，應該好快又會再見同埋電影裏面應該都會有好多對手戲！」對於香港樂壇近年有不少新名字冒起，林峯坦言有留意同公司的樂壇新人，亦有意跟他們合作，娜姐即問林峯可有試過唱Rap？林峯表示：「曾經喺節目入面試過，私下去唱歌有時都會挑戰吓，自問唔識但都想嘗試，身邊都有Rapper朋友」。

問到林峯和古天樂一直於螢幕上合作多年，會否考慮合唱？娜姐聞言立即笑說 ：「我好想聽喎，哈哈！」林峯笑說：「其實我問過㗎，我提議話搵次不如我哋喺音樂上有啲咩撞到出嚟，因為其實古仔佢都唱得兩咀，佢都好鍾意唱K，有時我哋自己公司搞慶功，佢都會唱幾首歌，我都希望睇吓同古老闆喺音樂上可以有啲咩火花出到嚟。」