湯洛雯生龍B睇緣分　自爆睇中醫調理身體

藝人湯洛雯（靚湯）今日到鑽石山出席新春活動，去年尾與馬國明完婚的她，獲大會送上寫有「連生貴子」的揮春，氹得靚湯笑逐顏開，她事後表示：「都開心嘅，隨緣啦，睇緣分，呢啲係個天畀你嘅禮物，不過依家都有睇中醫調理身體，女仔嘅卵子好緊要，同埋有食定葉酸。」

至於老公馬明一向有睇營養師及食男性健康產品，實行為造人做足準備。問靚湯是否心急龍B？她表示：「靚B就難追啲，我哋亦唔會為生肖而去追，要自己心理同生理都準備好先追，依家享受二人世界先。」

而馬明昨晚在台慶頒獎典禮獲得「馬來西亞最喜愛TVB男主角」，被指旺夫的靚湯開心表示：「其他3個老婆都旺夫，不過咁啱馬明攞獎時我去咗換衫，之後睇返佢話多謝老婆都好sweet。見住佢上年好忙，冇乜點瞓，為咗套劇付出有收穫都戥佢開心。（佢攞唔到視帝？）大家輪流攞吓啦，陳豪都值得攞，佢表現好好。」

問靚湯新一年是否會叫馬明不要接太多工作全力造人？她笑言：「梗係唔會啦，叫佢接多啲添呀，負起養家責任，同埋我哋都想儲多啲錢，將來生小朋友都有多啲錢畀佢哋最好嘅生活，婚後我都精打細算咗，買嘢會諗足3、4日，依家要儲錢買樓，物色緊筍盤。（諗校網？）讀返自己或馬明間母校。」