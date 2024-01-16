【是日通勝】

農曆十二月初六

癸卯年 乙丑月 己卯日

吉時：凌晨3時至5時、上午5時至7時、中午11時至1時

凶時：下午1時至3時、下午5時至7時、晚上9時至11時

宜：訂婚、開巿、入學

忌：穿井、開池、開倉

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：23、41、30

幸運顏色：淺黃色

【星座運程】

今日幸運星：水瓶座

白羊座：職場上獲好口碑，但要記住滿招損謙受益。

金牛座：工作順利，即使遇上麻煩，仍能從容面對。

雙子座：有遇人不淑的情況，擇偶要留意對方品行。

巨蟹座：別做低頭族了，長時間玩手機易損害視力。

獅子座：愛情運比較弱勢，過於被動難獲愛神眷顧。

處女座：有能力幫人就不要推搪，助人為快樂之本。

天秤座：不夠主動是大忌，易令感情問題日趨惡化。

天蠍座：與其抱怨別人不給力，倒不如先做好本分。

人馬座：勿高估個人能力，落實投資決定前要三思。

山羊座：運勢平平沒甚麼大不了，最緊要保持樂觀。

水瓶座：各方面的運勢都不錯，可望迎來愉快一天。

雙魚座：包容不等於縱容，要讓伴侶認清你的底線。

【生肖運程】

相沖生肖：雞

旺弱指數：（升）猴 人緣旺

（跌）雞 脾氣差

鼠：火氣大，易動怒，必須好好控制脾氣。

牛：健康運平平，免疫力下降，小心着涼。

虎：財運上升，額外收益多，花錢無壓力。

兔：感情發展未如理想，今天宜專注工作。

龍：財運不錯，審慎投資，易有意外收穫。

蛇：桃花旺，有暗戀對象者不妨趁機表白。

馬：心態正面，力爭上游，成功指日可待。

羊：工作變動多，自信心不足，畏首畏尾。

猴：人緣運回升，有力化解溝通上的誤會。

雞：是日沖煞，運勢欠佳，易因小事動氣。

狗：病向淺中醫，須留意身體發出的警號。

豬：銀根短缺，宜審慎理財，勿隨便借貸。

【暢所欲玄】（玄學家伍立群）

中和

在命格陰陽五行的論述中，依據時辰八字而定出喜用神的方法，林林總總，非常多樣化，但大多數都認為命貴中和，中和者即五行平衡、平均、不可太過，但又不可不足。其實在一年四季中，每個月都略有不同，但應該跳不出所謂寒、熱、濕、燥四種。

寒，即生於冬季，天氣寒冷，天冷時我們便會加添衣服來保暖，又或者開暖氣，以免受涼。但在命格上，必須有丙丁火或巳午火，若命中有火的話，此可謂中和了。

熱，即生於夏季，天氣炎熱，若熱浪逼人的話，必定會穿得清爽一些，可以的話便去游泳，浸在海水中，又或者飲一些凍水，又或者開啟冷氣機，增加涼快感，所以，在夏天出生的話，八字中便不可缺少水了。

濕，春天的天氣十分潮濕，有時連牆壁都布滿水珠，衣物也濕漉漉，十分麻煩。當然，現實上可以用抽濕機抽濕，但在命格上而言，木可以洩水、火可以燥物。

燥，秋天天氣乾燥，皮膚容易有痕癢之感覺，必須塗些潤膚油方可，故此若命中有水滋潤的話，命格便中和了。