江嘉敏鋪路闖影壇　Send「波」相引周星馳

江嘉敏（Kaman）近年拍劇都會勇於接受不同挑戰，早前為無綫劇《非份之罪》開工，需坐輪椅扮傷殘人士，又要拍傷殘前的踢波戲份，挑戰「女足」角色，Kaman早前拍攝踢波場口，有板有眼，加上鮮艷的橙色球衣，令不少網民聯想到周星馳的《少林女足》，並叫Kaman可以向星爺自薦一番，對此，她笑言：「係喎！可以嘗試吓，本身無諗過，入行咁耐，我不斷嘗試唔同嘅嘢，主持、唱主題曲咁，真係都好想挑戰一下拍電影，可以試下將啲劇照傳畀佢，亦可以係今年嘅新年願望喎！」

Kaman勤力好學，不少監製都喜歡用她，一劇接一劇，相當忙碌，演過不少角色的她，直言現最希望「揸槍殺人」：「一路都好想拍動作戲，入咗TVB咁耐未試過揸真槍，就連假槍都未攞過，好想試下做啲殺手嘅角色。（龔嘉欣拍劇集《殺手》拍到手指筋斷裂喎？）就係想試呢類角色。」

Kaman近年狀態十足，每次見人都春風滿面，問她是否蜜運中，她笑言：「冇，係識咗唔同嘅朋友，拍拖隨緣啦，不過，緣分到都OK嘅！（啲新朋友有冇乜嘢驚喜畀妳？）我比較欣嘗啲朋友，約食飯之前，會花心機去做一啲功課，知道我鍾意食啲乜咁，幾細心。」

至於擇偶條件，Kaman則笑言：「冇啦，唔係話我想要彭于晏、周杰倫就有架嘛，總之一切隨緣，依家趁後生做啲自己鍾意做嘅嘢先，工作為上。」

Makeup：Renee Makeup

Hair：Real Law @ Dazzle Hair

場地提供：鐵飯碗（灣仔）