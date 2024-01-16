盧廣仲相隔13年再登紅館　減少穿短褲養生　

台灣創作歌手盧廣仲15周年巡迴演唱會去年已開展，今年廣仲終於來到香港跟樂迷見面，宣布3月16日舉行一場「盧廣仲勵志的演唱會香港站」，日前優先訂票在短短兩小時內火速被粉絲搶空，向來幽默的廣仲笑指自己最大改變是年紀大和減少了穿短褲。

相隔13年再登紅館演出，廣仲本身又有甚麼期望呢？他想了想說：「我希望可以唱得更久一點，年輕時候的我的表演方式是比較爆衝，每一首歌都用盡全力。現在的我，30歲以後的表演風格是比較有彈性，大家可以來紅館看看我現在的風格有甚麽改變。」廣仲更特別設計一個環節獻香港歌迷，他笑說：「我記得13年前的演唱會有十八銅人的舞蹈員，我自己都覺得好好笑，公司辦演唱會都會加入一些我們覺得好玩的橋度，這樣才可以讓氣氛很快樂。」

被問到會否唱廣東歌？他就笑着猶豫了一會：「廣東歌的話....哈哈，有機會。我這幾年都聽得蠻多廣東歌，最近常聽的有林家謙及Gareth.T.的歌曲，覺得都蠻好聽的。」他又覺得自己15年來最大改變是甚麼呢？廣仲發揮其幽默感，笑說：「最大改變是年紀大了，怕濕氣，穿短褲很易中風寒，哈哈。以前我冬天都穿短褲，有點神經病，現在發現有時冬天真的很冷，寒風吹來身體就不好。年紀大比較養生，要把膝蓋遮住，我覺得這是肉眼上看到盧廣仲最大的改變。」

近年AI發展極快，廣仲指AI發展音樂是個很了不起的發明，但Live獨有的靈魂卻十分珍貴，也是AI永遠無法取替的。問他是否想有個AI盧廣仲？廣仲哈哈大笑說：「我有試過請過AI幫我想歌詞，網上也有人用來作曲，確是很了不起。」踏入新一年，廣仲又會否再拍電影或電視劇？他指做演員是很有彈性的，只要有好劇本或有趣的便會做。