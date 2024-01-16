備戰馬拉松　急治腳底筋膜炎

今個星期日將舉行大型馬拉松賽事，跑手們積極備戰，一位患有腳底筋膜炎的四十歲男士，由於熱愛跑步，數月前決定報名參賽，開始練跑的同時，亦求助脊醫，希望能順利完成賽事。脊醫王俊華指出，患者是可以保持跑步習慣，但必須注意姿勢及伸展，並且接受適當治療。

腳底筋膜炎患者最難受是落床第一步，踩在地上腳底即有如被千支針刺，頭幾步會是非常痛，多走一會又會沒那麼痛，原因是血液循環改善，腳底筋膜與小腿會拉鬆一點，走路會變得暢順，不過若之後步行太多，或是去跑步，腳底筋膜發炎位置長期被擠壓又會變腫，痛楚再次出現。

腳底筋膜炎常發生在扁平足和體重上升人士身上，因小腿特別容易繃緊，間接拉緊阿基里斯腱（即腳根位置），使患者特別痛楚。這位備戰馬拉松的男士天生扁平足，數年前因為腳底痛求醫，當時從X光檢查發現腳底筋膜變厚，證實患有腳底筋膜炎，當時為他訂造鞋墊，改善扁平足情況，減輕因走路久了出現的腳底痛。

早前他認識了一班跑友，愛上了跑步，今年決定出戰馬拉松，不過，他擔心自己的腳底筋膜炎問題，有見之前訂造鞋墊有點破損，而練跑時腳底又開始有痛，於是決定求助脊醫。為他重新訂造墊之外，以衝擊波放鬆繃緊的小腿肌肉，在接受兩、三次治療之後，腳底的痛感已經消除。

特別提醒，患者在運動前必須足夠熱身，而且每天應做足部伸展動作，可以坐在平地上，將痛的那隻腳伸直，手持毛巾勾著腳尖，向身體方向拉，使小腿和腳底有拉扯感，維持三十秒，作用可放鬆足部肌肉，以提高柔軟度。選擇合適跑鞋亦有助預防腳底痛，在腳根和前掌具備額外緩震的鞋款，可吸收慢跑的衝擊力，減輕腳部壓力。

由於腳底筋膜炎患者會因為避免腳底痛，而改變步姿或跑姿，不正常姿勢使到腳部著力不平均，容易引致髖、膝、踝等關節的問題，故宜及早求醫處理。

醫生資歷：

脊醫王俊華

脊骨神經科博士

香港註冊脊醫

美國註冊臨床營養學家