艾美獎｜《傳媒家族繼承人》《大熊餐廳》成大贏家　馬修培利獲致敬

視界盛事《75屆艾美獎》因荷里活罷工，由原定上年9月舉行延至香港時間今日舉行，獲27個提名領先的《傳媒家族繼承人》（Succession）掃走6獎成為大贏家，包括劇情組最佳電視劇，Kieran Culkin與Sarah Snook分別成為視帝視后，Matthew Macfadyen得最佳男配角。《大熊餐廳》（The Bear）平分秋色，同樣奪得6獎，包括喜劇組最佳電視劇，Jeremy Allen White與Ebon Moss-Bachrach分別成為視帝視后。《齮齕人生》（Beef）則贏5獎緊隨其後，包括迷你劇組最佳電視劇，Steven Yeun與黃艾莉（Ali Wong）分別成為視帝視后。

頒獎禮向上年離世藝人致敬環節中，請來Charlie Puth與The War and Treaty表演《老友記》（Friends）主題曲《I'll Be There for You》 獻給美國男星馬修培利（Matthew Perry）。

而患有多發性硬化症（MS）的美國女星Christina Applegate撐拐杖上台頒發喜劇組最佳女配角，獲全場起立拍掌支持，即場自嘲講笑：「你哋企晒喺度即係笑我個身障啫！」