艾美獎｜《傳媒家族繼承人》《大熊餐廳》成大贏家　馬修培利獲致敬

視界盛事《75屆艾美獎》因荷里活罷工,由原定上年9月舉行延至香港時間今日舉行,獲27個提名領先的《傳媒家族繼承人》(Succession)掃走6獎成為大贏家,包括劇情組最佳電視劇,Kieran Culkin與Sarah Snook分別成為視帝視后,Matthew Macfadyen得最佳男配角。《大熊餐廳》(The Bear)平分秋色,同樣奪得6獎,包括喜劇組最佳電視劇,Jeremy Allen White與Ebon Moss-Bachrach分別成為視帝視后。《齮齕人生》(Beef)則贏5獎緊隨其後,包括迷你劇組最佳電視劇,Steven Yeun與黃艾莉(Ali Wong)分別成為視帝視后。

頒獎禮向上年離世藝人致敬環節中,請來Charlie Puth與The War and Treaty表演《老友記》(Friends)主題曲《I'll Be There for You》 獻給美國男星馬修培利(Matthew Perry)。

而患有多發性硬化症(MS)的美國女星Christina Applegate撐拐杖上台頒發喜劇組最佳女配角,獲全場起立拍掌支持,即場自嘲講笑:「你哋企晒喺度即係笑我個身障啫!」